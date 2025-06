El Truist Park de Atlanta, hogar de los Bravos, será el escenario del juego de estrellas en las grandes ligas, para su edición número 95, a efectuarse el próximo 15 de julio.



La primera fase de las votaciones empezó en los respectivos portales de la Major League Baseball (MLB), con una campaña cuyo arte de promoción tiene a 10 de los principales peloteros, incluidos cuatro dominicanos. Si tomamos en cuenta la nacionalidad de los otros seis, veremos que los criollos son la mayoría.



Las figuras usadas en el afiche son el japonés Shohei Ohtani. Francisco Lindor, puertorriqueño. Ronald Acuña de Venezuela. Aaron Judge, Bobby Witt y Brice Harper de Estados Unidos.



Completan el grupo los dominicanos Rafael Devers, Fernando Tatis, Vladimir Guerrero Jr. y José Ramírez. A pesar de que son más, sorpresivamente no está el quisqueyano que tiene el contrato más grande en la historia de los deportes profesionales.



No sabemos cuál es el criterio pero, ya sea por el rendimiento en el terreno, o por la popularidad, definitivamente en este momento él no cumple con los requisitos de MLB.



¿Pero por qué no está Juan Soto, y Ronald Acuña, quien se perdió gran parte del inicio de temporada, sí aparece?



En el caso del venezolano puedo decir que además de ser muy popular, juega con los Bravos de Atlanta, anfitriones de este clásico, por lo que la MLB debe aspirar a que sea un jugador titular.



Mientras que Soto, que ha jugado 50 partidos más que Acuña este año, después de su firma no ha llenado las expectativas, y menos las exigencias de los fanáticos frenéticos en New York, con todo el ruido que provocó su cambio de franela en esa ciudad, sonido que ahora quiere evitar la MLB.



Además, en la promoción ya hay un jugador de los Mets, en la figura de Francisco Lindor.



El no estar en ese afiche puede ser algo positivo para Juan. Quizás es la motivación que necesita para volver al lugar que le corresponde, y acordarse de todo lo bueno que a su corta edad ya hizo. Aunque entiendo que tarde o temprano Soto volverá a su nivel y será protagonista de otras promociones por venir.