La República Dominicana perdió sus primeros dos partidos en Copa Oro, sin embargo, ha dejado una muy buena impresión, tanto así, que todavía la prensa mexicana no asimila que su selección, con etiqueta de mundialista, no ganó ese encuentro con amplia diferencia de goles.



Ese partido, jugado ante 54,309 fanáticos en las gradas, terminó 3-2, con nuestro país jugando muy bien al fútbol. Pero, la mayoría de los aztecas, más allá de ver que la selección número 139 del mundo les salió respondona, entendieron que la “tri”, no se manejó con un carácter de equipo superior.



Al final solo algunos periodistas de allá dieron crédito a nuestro país, justificándolo con el argumento de que el fútbol ha cambiado por una evolución general que tiene el deporte en todo el mundo, no por la realidad de cómo ha crecido nuestro fútbol.



En el segundo encuentro, igualmente perdimos frente a Costa Rica, aunque la “sedofutbol” lució aun mejor, al extremo de irse arriba en el marcador tras anotar el primer gol del juego al minuto 16, para luego permitir los dos goles en los minutos 44 y 85, con que nos derrotaron, ante 34,015 fanáticos.



Aún nos queda el juego frente a Surinam, este domingo a las 10:00 pm, que sin importar el resultado, no nos servirá para avanzar en este evento. Independientemente de eso, la motivación se mantiene alta y las esperanzas de ganar a un mejor clasificado se mantienen intactas.



Debo recordar que nunca antes habíamos participado en Copa Oro, y que en ese grupo “A” somos el peor rankeado, pero de la manera que se ha mostrado nuestra selección, podemos certificar que nuestro fútbol ha crecido mucho, y podemos soñar con vencer a Surinam, número 137 del ranking FIFA.



Todo este crecimiento del fútbol viene sucediendo después que existe la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), nacida en el año 2015, y con ella, pero más reciente, la creación de la Comisión Nacional de Selecciones, que ha generado confianza en un proceso donde futbolistas profesionales nacidos en el extranjero, pero de ascendencia dominicana, se han mezclado con lo mejor que ha salido de la liga, para que hoy podamos sentirnos orgullosos de lo que vemos, aunque falta mucho todavía.