La República Dominicana (139), falló en su intento por clasificarse a la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se va a celebrar en 16 ciudades repartidas en Canadá, México y Estados Unidos, a partir del 11 de junio de 2026. La derrota sufrida en Guatemala (106), país mejor posicionado en el ranking mundial, nos quitó toda posibilidad de avanzar en las eliminatorias.



No es una noticia como para celebrar, pero tampoco para entristecerse y quedarse de brazos caídos. Llegar a ese magno evento, sigue siendo el principal objetivo de todos los involucrados.



Mientras tanto, nuestra selección absoluta está sacando provecho a lo que tenemos. Al siguiente juego ganó por goleada a Dominica (184), país peor rankeado que nosotros, con un marcador final de 5-0. Este partido, aunque fue en el marco de las eliminatorias, se tomó como uno de preparación antes de la participación en “Copa Oro de la Concacaf”, donde clasificamos por primera vez.



Es importante aterrizar en nuestra realidad, mirando que los rankings no mienten, pero nos motivan a crecer.



Nuestro país está progresando en el fútbol, de eso no hay dudas, y una muestra de ello es precisamente clasificar para este torneo. Pero, al ver que caímos en el grupo “A”, junto a México (17), Costa Rica (54) y Surinam (137), sentimos que tenemos un enorme reto, una tarea muy difícil, pero no imposible.



En ese grupo somos la selección más baja en la tabla que mide las posiciones mundiales de FIFA. Sin embargo, ya hemos vivido esto y hemos logrado buenos resultados.



En algún momento de la historia fuimos el hazmerreír de la zona, sobre todo de la prensa mexicana, que luego se desbordó en elogios a nosotros, cuando clasificamos a los Juegos Olímpicos de Francia, y ellos no lo hicieron.



Precisamente, nuestro primer juego en “Copa Oro”, será frente a México, que lo ha ganado en 12 ocasiones y es el campeón actual. Aquí, en la vitrina más importante para las selecciones nacionales del continente, la nuestra tendrá otra oportunidad de demostrar lo mucho que ha crecido nuestro fútbol.



Como seguimos aspirando a participar en un mundial, debemos ganar a los mejores rankeados y a partir de mañana tendremos un mínimo de tres oportunidades.