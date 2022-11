Quien inventó las estadísticas de seguro lo hizo para organizar su vida. Aunque no seamos amantes de las matemáticas todos llevamos números en nuestro cotidiano vivir convirtiendo esto en referentes personales.



En los deportes de hoy llevar un historial es necesario para medir el rendimiento de los atletas, algo esencial en el seguimiento que apasiona a los fanáticos, quienes llevan todo tipo de números, los que impactan directamente el juego, como los que no.



El lunes, Luis Abinader, excelentísimo señor presidente de la República, recibió en palacio presidencial al equipo Cibao FC, campeón de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), y allí se produjeron estadísticas de esas que usted no encontrará cuando en el futuro busque los numeritos de la temporada 2022.



Iniciemos por decir que el primer mandatario es el único que ha dado este trato especial a la LDF, no solo por la recepción mencionada, también por las veces que ha pisado el terreno para pegar la patada inicial, además de todo el apoyo posible para mejorar las estructuras.



Continuamos con que el club santiaguero es el único que ha visitado dos veces la casa de gobierno, con la peculiaridad de que en esta ocasión lo hizo llevando cada una de las categorías campeonas.



Es decir que la celebración se multiplicó por cuatro con los títulos que este año se han quedado en Santiago. Campeón en la LDF. Campeón en la LDF Expansión, o Sub 23 y campeón en las categorías Sub 19 y Sub 16 de los torneos nacionales. Además la visita contó con las divisiones femeninas y de veteranos.



Todos asistieron con la finalidad de dar un apretón de manos al mandatario como agradecimiento, a funcionarios que apoyan el fútbol y con la intención de lograr una foto como nunca antes un movimiento deportivo había logrado en palacio.



El presidente del club, más de 80 jugadores de las diferentes categorías, staff técnico y de oficina, además de Luca la mascota de Cibao FC, posaron junto a Luis Abinader, presidente, Raquel Peña, vice presidenta, José Ignacio Paliza, ministro Administrativo y Samuel Pereyra, administrador del Banreservas.



Definitivamente son estadísticas producidas fuera del terreno que marcan para siempre el fútbol y el deporte en general.