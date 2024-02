Cuando se habla del juego de estrellas de una liga profesional, lo primero que viene a la mente es un juego sencillo, que enfrentará los jugadores más destacados en los diferentes circuitos, cuyo resultado no tiene nada que ver con la definición del campeonato.



En la National Basketball Asotiation (NBA) las cosas van más allá. La evolución de esta liga ha convertido ese tiempo en un fin de semana lleno de actividades.



Durante esos días en la cancha, además del mencionado, tienen el juego de estrellas nacientes y el de celebridades. Las competencias de habilidades, donqueos y tiros de tres, pero eso no es todo.



En nuestra cobertura del fin de semana de estrellas por Indianápolis, Estados Unidos, pudimos confirmar que la NBA aprovecha el escenario para hacer reuniones con los dueños de equipos y con jugadores, además de encuentros con la prensa para comunicar sus novedades.



Se apropian de la ciudad sede colocando decoración alusiva al evento, usan los principales locales como el Centro de Convenciones de Indiana, el Gainbridge Fieldhouse, hogar de los Pacers y el Lucas Oil Stadium, hogar de los Colts en la NFL, para desarrollar todo tipo de entretenimientos, obviamente con el baloncesto como protagonista.



Vimos competencias de videos juegos (NBA 2K), clínicas para jovencitos de hasta 13 años (NBA Jr.), conciertos, ferias para fanáticos, donde se mezclan con sus estrellas y campamentos para prospectos no nacidos en USA (Baloncesto sin Fronteras).



Una de las cosas que más me impactó, fue ver esos jóvenes procedentes de 22 países, incluyendo dos dominicanos, jugando en equipos armados allí, como si se conocieran de toda la vida. Entre los más destacados estuvo Khaman Maluach, nacido en Sudan del Sur en el 2006, con 7’1’’ de estatura, quien se llevó los principales premios individuales.



En estos campamentos han participado muchos jugadores que luego son regulares en la NBA como Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen y Ben Mathurin, entre otros. En esta edición el criollo Danny Carbuccia quedó en el equipo todos estrellas, pese a que apenas mide 5’10’’, pero con un manejo impecable del balón como point guard, destacándose ante los scouts de la liga.