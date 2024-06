Mañana sábado 22 de junio la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) realizará el sorteo con el que se organizarán los grupos de la Copa Mundial de Fútbol Femenino sub 17, que se jugará en nuestro país a partir del 16 de octubre.



El evento está programado para realizarse en el monumento Fray Antón de Montesinos, en un formato de programa televisivo con los más altos estándares de calidad, y será transmitido a más de 150 países.

Ahí se identificarán los nombres de las selecciones nacionales que hoy en el calendario aparecen solo con una letra y un número. Por ejemplo, en el primer día jugarán el A1 vs A2.



Para el sorteo, los 16 equipos clasificados serán repartidos en bombos de cuatro, de acuerdo a sus lugares en el ranking mundial, tomando en cuenta que no podrán quedar en el mismo grupo equipos pertenecientes a una misma confederación.



Solo Republica Dominicana, por ser anfitrión, estará sembrado como 1 del primer bombo, y del grupo A, sin entrar en el sorteo, para cumplir con el calendario que la coloca en el partido inaugural.



Los bombos ya se han predeterminado de la siguiente manera. En el 1, además del anfitrión, pondrán a España, Japón y Corea del Norte. En el 2 se colocarán Brasil, Estados Unidos, México y Nueva Zelanda.



En el bombo 3 se incluirán Nigeria, Colombia, Inglaterra y Zambia; y finalmente en el 4, Corea del Sur, Ecuador, Kenia y Colombia.



Puestos los nombres en sus recipientes, se procede a armar los grupos identificados con las letras A, B, C y D, y se saca al azar un equipo de cada bombo, para ir llenando cada uno de los grupos.



Por ejemplo, el grupo A, que ya tiene al anfitrión identificado como A1, recibirá de cada bombo un integrante para completar los cuatro rivales que en la fase de grupos se eliminarán entre sí. De la misma manera se hará con cada uno de los otros grupos.



Este sorteo lo podremos ver como un ensayo de lo que será el mundial, en la organización impecable a la que FIFA nos tiene acostumbrados.