Siento mucha pena cuando veo los problemas dirigenciales por los que atraviesan algunas disciplinas deportivas, al extremo de que varias han sido suspendidas por el Comité Olímpico Dominicano (COD), que a su vez anuncia se hará cargo de los atletas afectados.



Por más esfuerzo que hago, no logro entender cómo es que un ser humano decide trabajar por un propósito positivo en un deporte, pero al final sus intenciones resultan contrarias a las de otro dirigente con la misma intención, en la misma federación y obviamente terminan haciéndole daño al movimiento.



El caso más reciente lo vemos en la Federación Dominicana de Esgrima, que dentro de su crisis interna se intentó organizar unas elecciones y ni en eso se pusieron de acuerdo.



Más vergonzoso aun es conocer que para esas elecciones vino al país Melissa Albarenga, representante de la Federación Internacional de Esgrima, quien presenció todo el desorden que allí se produjo.



“La cancelación de las elecciones fue en razón de haber detectado vicios de procedimientos en ambas planchas”, dijo la comisión electoral en un comunicado que envió el COD a los medios. En ese mismo documento anunciaron que decidieron ampliar la suspensión de afiliación hasta febrero 2028, a la Federación Dominicana de Esgrima, y los miembros del ejecutivo que dirigieron la entidad en el último período.



Kelvin Cruz, ministro de Deportes, estuvo en el almuerzo semanal de elCaribe-CDN, y en sus palabras llamó chismosos a los federados que no están pensando en la nación, refiriéndose a todas las federaciones con estos problemas.



“Yo creo que el país no resiste un chisme más, de nada, ni de nadie, en cuanto al tema deportivo. El país está cansado de diatribas y lo que queremos es unidad, es emprendimiento, es articulación, en que todos unamos esfuerzos para buscar esos grandes protagonistas, que son nuestros atletas y nuestros eventos, como Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, señaló.



Esa fue su respuesta ante nuestra inquietud relacionada a estos problemas, de cara a los compromisos que tiene nuestro país. Desde este escritorio, lo que vemos es que, de seguir así, como anfitriones en Santo Domingo 2026, pasaremos una vergüenza mayúscula.