¿Quién conseguirá llevar primero a nuestro país a una copa mundial absoluta de fútbol, la selección masculina o la femenina?



Es una pregunta que siempre surge entre los aficionados a esta hermosa disciplina y ante la que la mayoría coincide en responder que ese privilegio lo tendrán las damas.



La realidad es que ya los varones se fueron delante en una de las categorías juveniles al clasificarse para la Copa Mundial sub 20 que el mes próximo se llevará a cabo en Argentina. Pero las señoritas en la categoría de la misma edad, dirigidas por Betzaida Ubrí, no se han quedado detrás, y han puesto un ritmo muy bueno para emular la acción.



En el clasificatorio nuestras niñas quedaron líderes del grupo “C” gracias a las victorias sobre sus similares de Dominica (15-0), con 6 goles de Angelina Vargas, y Surinam (3-0), manteniendo Paloma Peña la portería dominicana imbatible. Estos resultados, más un empate sin anotaciones contra Guyana, fueron suficientes para quedar en el primer lugar y ganar el derecho de avanzar.



Aunque ambos países terminaron con dos victorias y un empate sumando siete puntos en la tabla, el liderato de grupo y la clasificación es de la selección criolla por la diferencia de goles que marcaron, que favorecieron a las nuestras con un +18, en frente de un +16. Situaciones como esta explican por qué es importante hacer todos los goles posibles en torneos como este, así sea que parezca abuso o desconsideración al rival.



Ahora la sedofutbol femenina sub 20 pasa a la fase final del campeonato premundial de su categoría en la Confederación Centroamericana de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (Concacaf), que se disputará desde el 24 de mayo también en suelo dominicano.



El certamen será con la participación de las ocho mejores selecciones de Concacaf, entre ellas las de Estados Unidos y México, ambas clasificadas por ser número uno y dos respectivamente en el ranking.

Todos deseamos que las chicas logren el objetivo, aunque sabemos que no será una tarea fácil, pero al final seguiremos sin tener una respuesta a la pregunta inicial, hasta que se nos cumpla el sueño de ver alguna selección dominicana en la Copa Mundial de Fútbol.