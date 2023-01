Los logros del 2022 ya son historia. Muchos se quedan allí como parte de ella pero otros son el inicio de acontecimientos gigantescos para nuestros deportes.



Por ejemplo, la primera clasificación de Republica Dominicana a un campeonato mundial de fútbol en cualquier categoría. Ese viaje que empezó el año pasado tendrá una trayectoria que terminará en mayo cuando comience la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Indonesia.



Será una competencia similar a la copa de mayores como la que acaba de ganar Argentina, pero solo con 24 equipos que se han ganado el derecho venciendo en torneos regionales desarrollados en todo el planeta. Estarán repartidos en seis grupos que a su vez se formarán por sorteo.



Aún no se conocen todos los participantes, porque no se han desarrollado todas las clasificaciones. Este mes se harán las de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyen a Brasil, Argentina y Colombia entre otros. Pero para Indonesia ya tienen sus boletos asegurados países con mucha tradición como Francia, Inglaterra e Italia.



Nosotros somos uno de los cuatro equipos clasificados por la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf) y el único debutante entre ellos. Honduras, Estados Unidos y Guatemala ya vivieron la experiencia teniendo en común que ninguno se ha coronado campeón.



Los entendidos en la materia no ven ninguna posibilidad de que nuestra selección gane este evento, pero eso no disminuye el entusiasmo que existe desde el momento en que clasificamos al torneo. Sobre todo por la exposición que cada integrante tendrá en la vitrina mundialista.



Por aquí han pasado juveniles que después se convirtieron en leyendas como Diego Maradona y Lionel Messi. Pero además podemos mencionar nombres tan sonoros como los de Luis Figo, Harry Kane, Mo Salah y Luis Suárez.



Para la Federación Dominicana de Fútbol la meta siempre será ganar cada evento donde participen y aunque aquí se vea difícil, la participación de por sí le dará un cambio a la imagen que en el mundo se tiene de nuestro fútbol, además de que nuestros seleccionados serán estudiados por los principales busca talentos internacionales.



Definitivamente este será el inicio de grandes cosas incluyendo importantes negociaciones en un futuro no muy lejano.