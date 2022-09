Email it

El Ministerio Público (MP) presentó un recurso de apelación para que el fallo del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, que liberó a los imputados del caso Los Tres Brazos de ir a juicio de fondo, sea revocado.



Mediante una instancia, los fiscales anticorrupción recurrieron ante un tribunal de alzada para que examine la sentencia emitida por el magistrado en junio pasado, en la que dictó auto de no ha lugar a todos los acusados por la supuesta venta ilegal del populoso sector.



Tras más de cuatro años ventilándose en los tribunales, la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no pasó el tamiz de la audiencia preliminar que conoció el juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.



Ante la situación, la Pepca presentó el recurso de apelación, que aún está en trámites de llegar a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que apoderará a una de sus tribunales para conocer la instancia.



El órgano acusador busca que los acusados sean enviados a juicio. Previamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los demás querellantes en el proceso judicial también recurrieron para que se anule la referida sentencia, la cual dicen, contiene vicios y violaciones a la normativa procesal penal.



Los imputados por estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y asociación de malhechores, y que fueron favorecidos con el auto de no ha lugar, fueron Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving Cruz, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.



Por igual, fueron procesados los empresarios Juana Gómez, Domingo Lebrón, José de Pool; los agrimensores Ana Ozuna y Hadonis Ruiz, así como Lisetel González, como también Carlos Gómez y Julio Gómez.