La Organización de Naciones Unidas (ONU), en reconocimiento a las batallas y demandas libradas por las mujeres del mundo proclamó el 8 de marzo de 1977 como el Día Internacional de la Mujer. Han trascurrido 46 años, y aún siguen sin saldar las demandas que dieron origen a la internacionalización de este día. Es importante recordar que este no es espacio para agasajar a las féminas por el hecho de ser mujer, sino más bien una conmemoración a las epopeyas que a través de la historia han dejado sus huellas y nombres, mostrando esas alas al viento llamada “igualdad”.

Es una contradicción existencial, que no tiene justificación, que la mitad de la población del mundo (mujeres) no tienen acceso a las mismas oportunidades, no se les reconoce los mismos derechos y no se les paga el mismo salario por el mismo trabajo. Es de derecho, que las mujeres disfruten de los beneficios y las riquezas que otorga su inserción en el aparato productivo en condiciones de igualdad.

En ese orden de ideas, un informe del Banco Mundial “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023”, expresa que en todo el mundo un promedio de 2.400 millones de mujeres en edades de trabajar no goza de los mismos derechos que poseen los hombres. En cuanto a las reformas que buscan la igualdad de género, las mismas han descendido al nivel más bajo en los últimos 20 años. En el 2022; 18 países registraron 34 reformas jurídicas enfocadas hacia la igualdad de género, el porcentaje más bajo desde el 2001. De 190 países estudiados solo 14 con economías de ingreso alto les han otorgados a las mujeres los mismos derechos que a los hombres. Los demás deben mirarse en ese espejo.

Es importante señalar, que la dependencia económica es un flagelo que genera la violencia económica, y esta su vez se convierte en caldo de cultivo para que crezcan las demás formas de violencia que sufren las mujeres. Es necesario articular políticas públicas para la creación de empleos con perspectiva de género, sustentadas en datos que permitan identificar las necesidades del mercado laboral. A mayores niveles de educación y formación más garantías de inserción laboral. Para las economías y las sociedades apostar por una mayor inclusión de las mujeres es apostar por un planeta sostenible.

Al respecto, un reciente estudio dado a conocer por el Banco Popular de la República Dominicana, durante el lanzamiento del programa” Emprende Mujer” revela que el 21% de la población femenina del país ha sido víctima de violencia económica “visto en Diario Libre”. De igual manera, estadísticas del Observatorio de Género de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) expresa que el 68% de las mujeres durante una relación sentimental en la RD han experimentado violencia en los espacios públicos y privados, siendo la violencia económica superada en un 21% por la física, que alcanzo en el hallazgo un 17%, según la entidad.

Es un desafío, reducir y erradicar las discriminaciones y falta de oportunidades estructurales que padecen las mujeres en las distintas sociedades del mundo. Un día no es ni será suficiente para corregir las desigualdades que padecen en todos los ámbitos las mujeres, sin embargo, sirve de acicate para visibilizar la problemática corregir las distorsiones e identificar, para erradicar las causas que han limitado el desarrollo de las capacidades de ese segmento de la población.

Es oportuno el espacio, para recordar que está pendiente en la agenda nacional e internacional los derechos laborales, sexuales y reproductivos de las mujeres. De igual manera una agenda de Estado que aborde la situación del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, el cual restringe el ejercicio de la autonomía de las mujeres.

Buen momento para que los hacedores de políticas públicas creen empatía con las mujeres respecto al tema en cuestión. Es necesario crear consciencia para construir un mundo inclusivo y de derechos, comunidades amigables con mujeres y hombres aportando y apostando desde sus respetivos espacios al progreso. Pertinente es formular programas de largo alcance, con perspectiva y transversalización de género, a fin de erradicar las desigualdades que padecen mujeres y hombres, más acentuada en las mujeres.

Concluyo con esta frase de la “Dama de Hierro” Golda Meir: “No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. Sin embargo, sí puedo decir sin dudar, que no son peores”.