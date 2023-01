Email it

Después de varios reclamos desde diversos sectores de la sociedad y, en especial desde los partidos políticos, el Poder Ejecutivo accedió a otorgar una nueva partida presupuestaria a la Junta Central Electoral (JCE), que será utilizada en el montaje de las primarias de las organizaciones partidarias y de las elecciones de 2024.



El presidente de la república garantizó a los miembros del Pleno de la JCE un aumento de RD$4,500 millones al presupuesto de ese órgano que serán sumados a los RD$8,011 millones que ya habían sido asignados en la Ley de Presupuesto de 2023.



Sobre el tema en cuestión muchas voces han felicitado esta iniciativa por parte del Ejecutivo; sin embargo, es preciso destacar que la Constitución de la república en su Artículo 212 establece que la Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.



Además, se establece que La Junta Central Electoral velará por que los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.



Independientemente de que dicha partida a la JCE viene a resolver una situación, sin embargo, nos preocupa el manejo dado por el Ejecutivo a una asignación de fondos de forma directa y administrativa, cuando pudo haber consignado dicha partida en el presupuesto nacional del Estado y no al margen el rol del Congreso Nacional y la función que le otorga la Constitución respecto a las asignaciones presupuestarias a través de la ley.



El trato a la JCE como órgano extrapoder tiene que ser siempre revestido de la mayor legitimidad e independencia en sus funciones por lo que dicha práctica, que no es nueva, constituye un elemento a dejar atrás porque no contribuye al fortalecimiento del órgano rector de los procesos electorales, es necesario apostar siempre a una mayor institucionalidad y al fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de la democracia dominicana.