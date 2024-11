Hace unos días me tocó dar una charla sobre las etiquetas generacionales. Etiquetas como cuando decimos que los milénicos son de tal forma, los viejos de tal otra y más, y me surgió la pregunta de nuestra reacción, si la etiqueta viene a mí.



¿Cómo te sientes cuando te comparan con un grupo? Ya sea por edad, procedencia, color de pelo u otros. “Los pelirrojos son de tal forma”. ¿Has escuchado decir de un grupo en el que te sientes identificado con la definición, más no con la característica?



Yo diría que, depende de la característica que nos pongan, nos gusta pertenecer. “Los latinos son alegres”. Me encanta esa etiqueta. “Y también llegan siempre tarde”.



–Yo no soy así, Diego Sosa.



Las etiquetas son dañinas porque son generales. Nos hacen ver a las personas de una forma sin conocerlas; no son más que prejuicios. Ese juicio previo puede ser negativo o positivo. Fíjate, conozco latinos que no son alegres, pero se beneficiarían de esa etiqueta hasta para conseguir un trabajo en un país donde las personas son menos alegres, por ejemplo.



En la charla hablé de las etiquetas generacionales. Los nacidos en los últimos veinte años del pasado siglo han sido etiquetados de una manera no linda por los que ya habitábamos el planeta. Irresponsables, narcisistas, poco comprometidos, irreverentes, no ponen atención, adictos a las redes sociales. ¿Es cierto?



Imagino que si eres uno de ellos, ya habrás saltado del asiento. Si eres más antiguo quizá has asentido en más de una de las características. ¿Cuál es la realidad sin que sea visto desde un grupo etario en específico?



Cada persona es diferente y quien ve analiza según su punto de vista. Tengo hijos milénicos que no caben para nada en esas definiciones. Y amigos antiguos que se acomodan completamente a ellas.



No nos gusta ser etiquetados con membretes que no son positivos. No deberíamos etiquetar a nadie, cada persona es individual. ¿Puedes hoy darte cuenta si pones una etiqueta y reaccionar al respecto?