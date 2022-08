En una plática sobre los diversos contenidos que nos brindan en la actualidad los medios de comunicación, me preguntaba uno de los participantes el porqué hoy día se publicaba de todo sin depurar y sin medir la calidad del contenido.



Esa persona cuestionaba todo lo que ha arrastrado la tecnología en esta era de la información. Hubo muchas respuestas e intercambios sobre el tema: algunas que duelen y que indignan en este ejercicio que debe ser serio y respetuoso de quienes reciben la información y otras que también deben llamarnos a edificar desde los recursos que poseemos en esta materia.



Me tocó, como protagonista de esta hermosa carrera que ha sido filtrada por muchos que no manejan las técnicas, invitar a reflexionar sobre la evolución de los medios, porque… ciertamente, no podemos perder de vista que antes la comunicación era vertical y la de ahora ha pasado a ser horizontal.



En la comunicación de ahora, la horizontal, todo el mundo tiene cabida, no solo los periodistas formados, porque nos encontramos a los empíricos y hay que agregar a los enganchados. También forma parte de esta nueva ola quien no se ha formado, así como también otros que sí recibieron alguna educación, ya sea media, de bachillerato, universitaria, técnica o de más alto nivel.



Este fenómeno centra innúmeros retos para quienes comunicamos y ejercemos el oficio, porque estamos en un mundo en donde de manera constante hay que desmentir una desinformación que ha dado alguien que no supo manejarla porque creyó que “comunicar” era fácil.



Eso le explicaba a quien cuestionó algunos de los contenidos que se divulgan hoy día a través de distintas plataformas. Le invité a reflexionar sobre lo expuesto, en especial, a cuidar qué medios de comunicación sigue, a quiénes tiene como contacto en las redes sociales y, por supuesto, que investigara primero el perfil de la persona que brindaba algún tipo de información de su interés.



Otro de los elementos que compartí en la conversación fue el hecho de que hay una realidad latente: las plataformas digitales (periódicos) se han incrementado sin control, y casi siempre quienes dirigen no son periodistas formados.



Comunicar no es fácil, por eso se estudia y hay áreas especializadas. Recuerdo que en una reunión de la que formé parte lo hice saber: el hecho de que usted participe en entrevistas, tome un micrófono ocasionalmente o sencillamente escriba sobre algún tema, no implica que sepa manejar las informaciones del área que le compete a quienes sí se han formado en ella.



¡Gracias por leerme!