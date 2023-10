Cuando Danilo Medina dijo en la Asamblea Nacional en el 2015: ¡Ha llegado la hora del Sur! y propuso el desarrollo turístico de Pedernales, me entusiasmé. Me entusiasmé porque creo en un Pedernales turístico. Con apoyo de amigos organicé una visita de periodistas para presentar en un encuentro el proyecto a los pedernalenses.



Hicimos una encuesta para conocer la opinión de la comunidad y una evaluación ambiental primaria. La comunidad creía en el turismo y la investigación mostró que esta actividad no era compatible con la minería y la producción de cemento en un área de desarrollo turístico.



Una revisión de la historia reciente de la provincia y las estadísticas oficiales demostró que medio siglo de actividad minera no había logrado sacar a Pedernales de la lista de las provincias más empobrecidas.



Esta semana Tony Pérez, periodista nativo de Pedernales, informó que existe un interés en explorar y explotar unos yacimientos de la apetecidas “tierras raras” que se han detectado allí. Me pregunto si volveremos atrás. Es la razón por la que decidí repetir los argumentos principales de mi artículo publicado en 2015 titulado “El mito de la minería de Pedernales”:



“¿Cuál es la zona del país con más pobreza? Generalmente se responde señalando el Sur. Esto es impreciso. El Sur incluye muchos matices de pobreza. La respuesta correcta es: la Región Enriquillo (RE), dice el mapa oficial de la pobreza. Incluye las provincias Independencia, Pedernales, Bahoruco y Barahona. (Mapa oficial de la pobreza 2014).



“La provincia más pobre es Elías Piña con 83% de hogares en la pobreza, pero a continuación están Bahoruco (75%), Pedernales (74%), Independencia (73%) y Barahona (65%).



“Lo de Pedernales es interesante. Su principal riqueza natural es la biodiversidad de su territorio. Con 2,075.5 kilómetros cuadrados, tiene el 68% de su superficie como área protegida, en los parques Jaragua y Sierra de Bahoruco. Solo 14 kilómetros lineales de su litoral marino están fuera de la superficie protegida. La totalidad de su territorio está declarado reserva en de la biosfera.



“La provincia Pedernales ha sobrevivido con un poco de la agricultura existente en el municipio de Oviedo. También de la minería, ubicada en el municipio de Pedernales y más recientemente se instaló en Cabo Rojo una fábrica de cemento.



“Veamos la evolución de Pedernales. En 1993 el 82% de los hogares estaban en pobreza y la provincia ocupaba el puesto 17 en el penoso ranquin de la pobreza; en 2002 el 75% de los hogares estaban en esta condición, pero subió al puesto 9 de la lista de los depauperados y en el 2010 los hogares pobres eran el 75%, pero había subido siete escalones más para ocupar el puesto dos y ser la segunda provincia más pobre, detrás de Elías Piña”.



Con minería y cemento Pedernales se hizo más pobre. Esta provincia merece la oportunidad que le ofrece el turismo. Por primera vez en el país se planifica un desarrollo turístico desde cero, incluyente y con enfoque sostenible. El proyecto de Abinader puede traer en 10 años el progreso que logró la minería en 50.