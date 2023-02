La prensa nacional atribuye al Banco Central, y éste no lo ha negado, de que el costo de la canasta familiar se disparó en los últimos 5 años de 33,758.49 a 43,210.23; son los últimos tres años (2020-2021-2022) los de más altos aumentos. Es decir, el gobierno del presidente Abinader no ha sabido manejar la economía dominicana y ha dejado que la población sea abatida por un inflación que al hacer inalcanzables los alimentos desnutre y lastima a la población.



Pocos días antes aparecía un gráfico como un triángulo invertido atribuido a fuentes del continente que se formaba con los porcentajes en países latinoamericanos de mayor a menor porcentajes de jóvenes desempleados. Lo encabeza la República Dominicana con 29.4%, le sigue Uruguay (25.5%), Brasil (24.6%) y abajo, al final, Méjico (7.9%), Cuba (6.4%) y Guatemala (4.7%).



El país ha sufrido un retroceso, inevitable con estos señores gobernando, no importa si se cambian el traje de PRD a PRM, son los mismos, y parece que para ponerse otro traje ni se bañan. Cuando el primer gobierno de Leonel llevó la riqueza anual del país (PIB) de 18 mil millones de dólares a 22 mil; entró Hipólito con el traje viejo y “rullío” y bajó la producción de riqueza anual (PIB) a 18 mil millones, disparó la pobreza en 50%, el desempleo en las nubes, la tasa de cambio en 60 pesos por 1 dólar y la canasta familiar “allá arribota”.



Desde el 2004 los gobiernos encabezados por Leonel superaron las crisis y colocaron el país en un crecimiento económico sostenido, entregando el mandato con un crecimiento de más de tres veces mayor, de 18 mil a 64 mil; los dos períodos siguientes (2012-2020) aumentó 20 mil millones más, situándose en 84 mil millones el PIB.



Desde el 2004 al 2020 la pobreza fue reducida del 50% al 23.5%.; sin embargo desde 2021 ha empezado a moverse hacia arriba. Para que se tenga una idea, calcular los porcentajes hoy con una población mayor numéricamente es una cantidad mayor, de ahí que el 23.85% de pobres sobre 10 millones 500 mil son un poco más de 2. 5 millones 500 mil dominicanos; promediados a tres componentes por familia conforme a la tasa de la Dirección de Estadísticas son más de 834 mil familias.



Es obvio que el partido gobernante no es el que gobierna; los grupos neoliberales aprovecharon el contexto creado por Danilo en sus pretensiones de retener el poder, para sumarse a ahora al presidente Abinader, persona decente, pero sin ninguna experiencia de Estado, agobiándolo y situándolo en una imagen de no poder continuar, por tener una tasa de rechazo de 60%; se pretende que el postulado sea un protegido de los popies.



El cálculo de los neoliberales asaltantes del poder, tienen una piedra en el camino, nunca pensaron que para este tiempo Leonel y la Fuerza del Pueblo tendría un millón y medio de afiliados y que en 4 a 5 meses más llegaría a 2 millones. Más aún, que ese crecimiento lo originarían los reclamos y planteamientos constantes de que se combata la inflación, se proteja al consumidor y al productor y se respete a todo el que tenga un empleo, sin importar su color partidario.



¡Hable de esto Presidente, el próximo 27!