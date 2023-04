Algunos tuiteros me han hecho la siguiente observación: Adelaida, ¿por qué hay tantas faltas ortográficas y hasta de sintaxis en la prensa? Tengo que guardar silencio durante un rato para responderles con fundamento, porque al decir “en la prensa”, no sé si abarca a todas las plataformas digitales o a los impresos.



Lastimosamente es verdad que hay un declive muy profundo en la calidad de la redacción no solo en algunos de los impresos tradicionales que circulan, sino que se agudiza en los “periódicos” digitales que, en la mayoría de los casos, no son dirigidos por periodistas ni profesionales en el oficio.



¿Y por qué traigo a colación todo esto? Porque precisamente hoy me detuve a leer una nota de prensa sobre un triple asesinato y me horrorizó encontrar no solo faltas ortográficas, sino una redacción cargada de repeticiones, párrafos sin punto final, entre otras cosas no propias de alguien que realmente valore hacer las cosas bien y con amor, imprimiendo su sello.



Es entonces, cuando me detengo a pensar en la importancia de la figura del corrector en un medio de comunicación, ese trabajador o trabajadora que se distinguía como el filtro, el depurador de cualquier error gramatical, de coherencia y hasta de fechas incorrectas de acontecimientos importantes.



Pero al mismo tiempo, me digo a mí misma: que quien ejerce el periodismo, quien decidió dedicarse a este hermoso oficio, tiene que tener, por lo menos, las nociones básicas de una correcta redacción. Escribir para que pueda ser entendido por quienes le leen es una de las reglas que debemos grabarnos en la psiquis a la hora de sentarnos a escribir tras cubrir un hecho noticioso.



Que la era de la tecnología y la suma de la rapidez a este elemento ha empeorado la calidad, ciertamente es así, pero eso no debe influir en la prensa responsable. Debemos marcar la diferencia ante los “enganchados” y entre quienes de verdad aman este oficio para el cual se han formado a nivel técnico o universitario.



Así como escribí en mi Twitter hace días, también lo comparto por aquí, porque así lo creo y lo practico: Si te encomiendan una tarea, no solo hagas lo que te pidieron; ejecútalo aún mejor… ¡imprimiendo tu sello!, y que a esto le sumes el encabezado de esta entrega de Periodismo y Gramática, abrazando como un mandato que la rapidez nunca debe competir con la calidad.