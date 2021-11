¡Creer es la clave!

Algo que puede costarnos mucho esfuerzo y perseverancia es la carrera de la fe en sí misma, esa que procede de la confianza en aquel que puso intencionalmente sus talentos en nosotros, creándonos para cosas específicas. Mientras en el camino te encuentras con perfeccionistas, incrédulos y detractores, tu esencia grita que naciste para más. Las circunstancias te arrastrarán a más trabajo, pero pateando tus sueños; la mente pedirá más rutina con menos resultados, tu carne a más placer pero traerá menos efectividad, y algunos exigirán mayor sacrificio, sacrificando aun la brillantina de la creatividad. Lo que te llevará de menos a más es tu fe, hasta que no creas en ti mismo no crearás tus proyectos y tus herramientas, hasta que no le creas a Dios no verás su mano.