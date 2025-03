Existen personas con la capacidad de ver belleza donde otros no pueden, ver oportunidades donde otros siguen de largo, ver lo precioso escondido en lo vil, también miran grandeza en la pequeñez, pero me fascinan quienes pueden ver un milagro en el terreno de muerte, más allá de la sentencia, el diagnóstico o el pronóstico, “esa gente” no solo tiene buena vista, tiene visión de primera. Ahora bien, encabezan mi lista los que lograron ver a Dios y reconocerle junto al solitario, cercano al sediento, al persistente, al huérfano, junto al preso y al quebrado, con el desesperado y el inocente. Entendemos que el mundo no puede verlo ni reconocerle porque no tiene intimidad con él, porque lo considera su última opción.



Sabes, ciertos milagros no se producen mientras oramos, sino mientras le contemplamos! Piénsalo!