Piénsalo genialmente

Si alguien te dijera que es posible saber el valor de tus ideas y pensamientos... ¿lo descubrirías? La Biblia declara: “El hombre es lo que piensa”, así que pensar lo verdadero y correcto, no tiene precio... Una vez se me dijo que cuando ignoras intencionalmente la verdad es porque una mentira te está gobernando y que le bajamos el valor a la verdad cuando le ponemos precio... aún más, las ideas ahorradas no valen nada, pero las trabajadas dan grandes dividendos. Concluyo entonces que, la mejor manera de saber si lo que pienso vale la pena es primeramente escucharme, y luego, no dejar entrar pensamientos basura. El apóstol Pablo lo dijo genialmente: “Todo lo bueno, todo lo justo, lo virtuoso, lo honesto y lo de buen nombre, en eso pensemos”.