¡Dios! ¡Es posible que en nuestro territorio se enfrenten Korea del Sur y Korea del Norte! Debemos estar preparados para una batalla que tendría millones de espectadores por medio de la televisión y de las redes sociales No sería con armas y soldados, sería entre jovencitas que tendrían como fusil una pelota de fútbol. Y en vez de muerte promoverían la vida y la fraternidad entre los pueblos. Bueno, lo explicaré luego para evitar sustos o malos entendidos.



En los últimos años, entre nosotros, el auge del fútbol ha sido extraordinario, y promete en un futuro no muy lejano competir con el béisbol. Al menos ya en la mayoría de los más reconocidos colegios dominicanos el fútbol supera a nuestro “deporte rey”, con la salvedad de que también es practicado por niñas y jovencitas, un positivo ingrediente.



En varios centros escolares no hay estadios de béisbol, pero sí canchas de fútbol. Cuando hay campeonatos el público asiste y destaco la masiva presencia de los padres y madres de los jugadores y de las jugadoras. Es un ambiente sano, competitivo, donde participan atletas de todas las condiciones económicas, con una apreciable disciplina.



En este escenario resumido, nos llega la agradable noticia de que muy pronto seremos la capital mundial del fútbol. Una gran responsabilidad, especialmente para la ciudad de Santiago y el Distrito Nacional, que serán las sedes, con instalaciones preparadas con la calidad requerida, aunque habrá sedes alternas como Moca, La Vega, San Cristóbal y el Instituto Iberia de Santiago. Me refiero a la celebración del Mundial Sub-17 Femenino, un torneo oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Se jugará del 16 de octubre al 3 de noviembre.



Estarán presentes 16 países, incluidas las coreas y el nuestro. Allí no habrá fronteras raciales. Tendremos naciones de países ricos y pobres, con gobiernos de izquierda y de derecha, judíos y musulmanes, ateos y cristianos. No existirán muros que dividan. Solo los talentos harán la diferencia.



Habrá 32 partidos, dos por jornada. Se espera una apreciable presencia de turistas. Por ejemplo, en Santiago los hoteles están casi llenos para la fecha, el comercio tendrá mayor movilidad y habrá impresionantes actividades artísticas y culturales en beneficio de los presentes y de las sedes, cuyas alcaldías han asumido el campeonato con seriedad y entusiasmo.



Saldremos airosos del Mundial Sub-17 Femenino; demostraremos que somos excelentes anfitriones, tierra de paz y desarrollo, con ciudadanos capaces de organizar un exitoso evento donde seremos el centro del planeta en el deporte más importante de la humanidad. Estoy convencido de que al finalizar la competencia habrá un coro internacional que exclamará satisfecho: ¡Felicidades y mil gracias! ¡Viva la República Dominicana!