¿Recibimos en julio pasado 591,076 turistas internacionales? Sí. ¿También 130,654 dominicanos residentes en el exterior? Sí. ¿También son turistas? Sí. Todo el que viaja a un país diferente al que reside y pasa una noche o más, es turista. ¿Se aprobaron 18 proyectos turísticos este año? Sí.



Con frecuencia encuentro amigos que me preguntan si es cierta la información oficial que se divulga sobre la actividad turística. Estamos tan acostumbrados a que los políticos y gobernantes abulten lo positivo y apoquen lo negativo que abundan los incrédulos. Es bueno que los ciudadanos duden y cuestionen.



Pero la información positiva que se ofrece es real. Quizás temas preocupantes no se abordan siguiendo el viejo consejo de que los trapos sucios se guardan y lavan –si es posible- el cuarto de atrás. No se publican, con lo que no estoy tan de acuerdo, pero es lo usual. Para el turismo es muy bueno que aprendamos a cacarear lo que hacemos bien.



Para mis amigos y mis lectores, ¡Si, el turismo va bien! El gobierno llega al término de su segundo año con el turismo a toda marcha y una cómoda posición como destino de inversión, a pesar de que todos los días en el sistema de justicia se conspira para alejar inversionistas. En los meses enero-julio de este año el Consejo de Fomento Turístico (Confotur), del Ministerio de Turismo aprobó 18 proyectos turísticos, con una inversión aproximada de US$ 331.5 millones, para iniciativas de desarrollo en Samaná, La Romana y Santo Domingo. La Altagracia es la más impactada. Se lleva 12 de esos proyectos.



Al igual que la recuperación del turismo, el primer país en lograrlo, dice la Organización Mundial del Turismo, el crecimiento de los flujos de inversión local y extranjera es un muy buen indicador de la confianza en nuestro país. El capital huye, como el diablo a la cruz, de las economías en problema y de los países con perspectivas económicas, sociales y ambientales negativas. En los años 2018-2019 el sector turismo captó US$1,884 millones en inversiones. Más del 33% del total recibido por el país. En los años 2020-2021, en que la pandemia COVID-19 golpeó la economía mundial y el turismo se desplomó, en República Dominicana creció la inversión en turismo con US$1,915.8 millones, el 38% del total captado. En los últimos 8 años, solo en el 2017 este sector bajo del primer al segundo lugar como líder en atracción de inversiones.



El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y organizaciones privadas con peso en el sistema financiero internacional han reconocido que el proceso de recuperación de la economía local marcha más rápido de lo esperado, y coinciden con el Banco Central dominicano, en que uno de los factores que lo explica, es el éxito en la apertura y el dinamismo del turismo, que esta funcionado de nuevo como motor para impulsar el resto de la economía. Siempre puede ser mejor, pero ¡Sí, el turismo va bien!