Es la pregunta que más me hacen, si prefiero a Carolina o a Raquel. No es un asunto personal, es un tema del país. Hipólito, Carolina, Luis y Raquel deben conversar ahora y ponerse de acuerdo y así evitarles ansiedades e inseguridades al país que tiene que lidiar con muchos problemas, aunque desde el Palacio Nacional se diga que todo está bien. Tienen que hablar porque si Luis escoge a Raquel a Hipólito no le va a gustar. Lo mismo ocurre con Omar, Leonel y Danilo. No es tiempo de más peleas absurdas, póngase de acuerdo temprano para evitar que algunos aspirantes gasten un dinero que no tienen. No hay dinero para campañas costosas.