Ya los tiempos no son los de antes, en que se llegaba a acuerdos muy fácilmente. Los matrimonios, con hijos dentro y fuera, separación de bienes, derechos sucesorales y las interdicciones, generan en la actualidad grandes conflictos que incitan a la violencia más baja. El culpable es el hombre, porque no supo promover el perdón, la reconciliación entre ambas familias y no resolvió a tiempo lo legal. Los que están en esa situación deben tener sus cuentas claras porque en este país el concubinato es legal para fines de herencia. Haga su testamento, si tiene que desheredar a un hijo problemático hágalo. Si tiene que repartir sus bienes en vida, hágalo, para que pueda morir en paz.