Digan cuáles son sus planes para uno saber qué van a hacer en el país. Ya los problemas no pueden seguir posponiéndolos, Haití ha colapsado. Marco Rubio se reunió con Luis Abinader y no se dijo de qué hablaron o qué se le exigió. Por lo tanto, hay que quitarse las caretas y hablar claro. No podemos seguir adivinando mientras se observa si se enfrían las medidas migratorias. Hay muchos dominicanos que quieren orden en la aplicación de la ley, pero también hay otros que se benefician del desorden migratorio y no quieren que se aplique la ley para beneficio de sus negocios, mientras sigamos así los políticos seguirán evadiendo los verdaderos problemas del país.