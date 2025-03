Trump ha dicho que muchos indultos otorgados por Joe Biden son nulos y no tienen valor ni efecto, debido a que fueron emitidos por un “autopen”, es decir, Biden no los firmó de su puño y letra. Además, dijo que Biden no conocía exactamente estos indultos, los cuales le habían sido impuestos por sus asesores. Esto es agravioso y se requiere más información porque hay varios dominicanos indultados que ahora no saben qué esperar. Antes de dejar el cargo, Biden anunció su decisión de conmutar las sentencias de cárcel a 2,500 presos que cumplían condenas por “delitos no violentos”. Indultó a su hijo Hunter, y a sus hermanos para estar tranquilo y no ser víctima de persecución política.