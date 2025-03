No hay razón para que el Gobierno actúe con sorpresa. No se anunció al país, que geólogos del ejército estadounidense estaban en Pedernales haciendo estudios. Se dijo después de que terminaron, de forma muy pausada, como si se tratara de una dependencia local. No pueden tratarse como secreto de Estado asuntos que comprometen la soberanía. Lo mismo, se ha hecho con la información de que unos inversionistas estadounidenses estudian la viabilidad de instalar un centro de lanzamiento de cohetes en Oviedo, Pedernales. Esto es preocupante porque casi el 70% de la provincia Pedernales es área protegida.