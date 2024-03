El despliegue de la misión de paz en Haití liderada por Kenia podría no ser tan inminente como algunos piensan. Según un informe de Matt Berg publicado en Político, los congresistas han congelado 40 de los 300 millones prometidos por EE.UU. debido a la ambigüedad del plan presentado por el gobierno. Se argumenta que este no proporciona información sobre cómo la fuerza multinacional enfrentará a las pandillas, si participará en combates, la duración y los costos, entre otros aspectos. Las fuentes citadas por Berg indican que el dinero no es el único obstáculo. El aeropuerto de la capital está cerrado y no hay bases logísticas disponibles. La llegada de la misión, concluye, podría demorar semanas o meses.