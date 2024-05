Muchos dirigentes solo creen en sus números, no creen en las últimas encuestas, la gente se inventa todo tipo de fábulas para defender a su candidato. Es propicio que se recuerde que en las elecciones se va a ganar o a perder. La oposición política no tiene una proyección favorable en las encuestas y no es necesario estar apostando a escenarios de discordia para justificar la derrota. Es preciso dar un salto a la madurez, en el caso de Leonel Fernández tiene que ser mejor perdedor. Ya no le luce justificar derrotas con la argumentación de un algoritmo, de fraude, de que el Gobierno usa recursos del Estado, o que el Gobierno promueve la abstención. Lo que está a la vista no necesita espejuelos.