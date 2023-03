El universo gramatical es tan amplio que siempre habrá algo que aprender de él. Cuando alguien me pregunta si alguna palabra es válida escrita de otra manera o semejante a la que ya conoce, pues son muchos los casos en los que la respuesta a esta inquietud es afirmativa.



Siempre recomendamos desde este espacio que ante cualquier duda gramatical acudamos a las fuentes oficiales, sobre todo, cuando no estamos seguros de lo que vamos a decir, en especial a escribir o sobre algo que estemos leyendo.



A propósito de esa palabra que tiene otra con igual uso, apuntamos el caso de “sin voz” y “sinvoz”, que son grafías adecuadas para referirnos a quienes se les niega el derecho a expresar sus opiniones. Lo mismo ocurre con las voces “sinsentido” o “sinfín”, que son el resultado de la fusión gráfica de locuciones originariamente escritas en dos palabras.



En las redes sociales sigo algunas cuentas que me nutren en cuanto a la ortografía, y este tema lo vi gracias a Luz Mayorga, autora del libro “Hablar bien habla bien de quien habla”, quien desde su plataforma digital aporta sobre la buena redacción y edifica en cuanto a las normas gramaticales.



Comentaba Mayorga que “existen hoy en día otras locuciones sustantivas como ‘sin techo’, ‘sin tierra’ y ‘sin papeles’, que pueden ya verse escritas como ‘sintecho’, ‘sintierra’ y ‘simpapeles’”, al señalar que “la escritura de estas voces con la grafía unitaria, aunque es todavía minoritaria, es perfectamente válida”.



Nos refresca la experta en ortografía, con relación a otros términos que también se adhieren a esta regla, otros casos como el de las palabras: grapar y engrapar; anestesista y anestesiólogo; jamaicano y jamaiquino; puertorriqueño y portorriqueño; octogonal y octagonal; consciencia y conciencia; carnet y carné.



Otras voces con igual significado las encontramos en: hierba y yerba; pijama y piyama; pasteurizado y pasterizado; escote y descote; creatura y criatura; fisioterapista y fisioterapeuta, entre otras.



Un dato importante que nos aporta la Fundéu, a propósito del término “sinvoz”, es que al utilizar el plural de esta palabra, lo habitual es mantener la grafía invariable (los sinvoz), pero señalan algunos expertos que, a pesar de que esta forma no se considera incorrecta, al tratarse de un sustantivo no hay motivo para no construir el plural “sinvoces”.



Así que no te estreses e investiga sobre las palabras que tienen otras con igual función, para que puedas, además, edificar en este sentido.

¡Gracias por leerme!