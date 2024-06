Al comenzar el día, 6 AM, cuando por lo general salgo a caminar, este decidí no hacerlo y tomar el café desde mi balcón, donde me permití ver caminando de manera serena mientras paseaba a su perro, a un personaje, de fama mundial en el deporte de béisbol, retirado con nombre, altos recursos económicos, cediendo el paso a alguien que venía por la misma acera y entrar luego a su mansión, me transmitía ese sentimiento de humildad y libertad que recibe todo aquel que como él es cristiano hace años, pero también con un desempeño a carta cabal, aunque como todos no perfecto. Alrededor de las 10 de esa mañana, al estar en el banco, ingresa un personaje de estatura baja, que trata de transparentarse para que ni lo vean, de tan humilde, y se limita a pasar su cédula al seguridad debido a que por la edad le toca preferencia en la fila, se queda en una esquina hasta con la cabeza baja, para pasar inadvertido, aunque no lo fue para mí, que deseos no me faltaron de acercarme a saludarle, porque es una figura muy famosa de la música, hoy dedicado en todo lo que hace a servirle a Dios, también con un muy buen nivel socioeconómico, pero no me atreví para respetar ese interés que se le veía de querer pasar como uno más. Termino en la tarde ya con la noticia reciente del campeón dominicano de baloncesto de la NBA,cuya esposa, que fue la ganadora de Miss Universo por nuestro país, expresó con beneplácito que ese galardón de su marido solo se le debía a Dios porque literalmente sus palabras “fueron años de dar rodillas” en oración, ambos, igual que los ejemplos anteriores, mostraban esa sencillez.



Resalto esta experiencia de un mismo día para llevarlo como un mensaje a una gran parte de nuestra sociedad, que sin darse cuenta se está dejando arrastrar por querer mostrar opulencia, fama, exaltación del yo, y lo que es peor, la frustración que genera en el ser humano de quién tiene más “likes”, bienes, viajes, y lo que es peor, una felicidad inexistente.



“…aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas.” (Mateo 11:29) “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.” (Salmos 138:6) “y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.” (2 Crónicas 7:14).