Se sabe que entrar en masa es un intento de ocupar República Dominicana como parte de los planes de fusión de los dos países. Los ciudadanos fronterizos están preparados para detenerla a plomo. Y los militares también. Y dicen no escucharán ninguna orden contraria, que es asunto de soberanía y patria.



El problema de la sociedad haitiana es de miseria debido a la concentración de la riqueza y la falta de infraestructura productiva. O sea que el problema no es solo de seguridad, es sociopolítico. Se trata de redistribuir la tierra, construir canales de riego y educarlos.



Haití es como una olla de presión, cuya explosión sería pasar en masa su población a República Dominicana, donde encontrarán la muerte. Si RD invade para pacificar se crearía una guerra civil en la isla, por el odio de los haitianos a RD, los han educado con base en que su miseria es culpa de RD.



RD nunca ha invadido Haití, mientras Haití ha invadido siete veces la RD. Invadieron militarmente la RD, en 1801, 1805, 1822, 1844, 1849, 1855, y en 2011 invadieron en masa de forma pacífica alegando miseria fruto del terremoto, con la complicidad del gobierno del PLD en el poder.



El mundo es testigo del esfuerzo del Gobierno dominicano que solicita la cooperación de la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití para evitar la tragedia que se cocina. Será una situación similar a la de los tutsis y hutus en Ruanda. Hay tiempo de evitarla.



Si la comunidad internacional no actúa, la otra opción que queda a RD, es entrar a Haití a sangre y fuego, desarmar población, redistribuir la tierra al pueblo, organizar un sistema de educación, construirles canales de agua para la agricultura y cobrarse esa inversión con impuestos.



Debe tenerlo claro la comunidad internacional. En el caso de que República Dominicana tenga que entrar en Haití, será un holocausto. Además nuestro pueblo no va a seguir tolerando indefinidamente que haitianos sigan asesinando y descuartizando personas en nuestro territorio como es su costumbre.