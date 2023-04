Email it

Para muchos ciudadanos que apostamos a la utilización de energía alternativa y a un mayor aprovechamiento y cuidado de los recursos provistos a la humanidad por el medio ambiente, resulta una noticia agradable la aprobación por el Senado del proyecto de Ley de Eficiencia Energética.



Con esa pieza legislativa se busca hacer más eficaz el uso de los combustibles y aumentar la generación y utilización de energía renovable, con la finalidad de ahorrar recursos y descarbonizar el país.



Esa iniciativa, establece, en su artículo 31, la instalación en edificios públicos y privados de nueva construcción y a remodelar, así como en infraestructuras de más de dos niveles, de energía renovable para el uso de iluminación de sus áreas comunes y el funcionamiento de calentadores de agua, como hemos planteado desde hace tiempo.



El proyecto contempla la no aprobación de los planos para nuevos edificios o remodelaciones de construidos, si en sus diseños no incluyen la generación de energía alternativa para las utilizaciones establecidas.



Los constructores y propietarios de esos nuevos edificios deben contemplar su inclusión al Programa de Medición Neta de las empresas distribuidoras de electricidad, para inyectar la energía sobrante al sistema nacional de electricidad, y por ese aporte recibir dinero, que puede ser utilizado para el mantenimiento de las áreas comunes.



Uno de los incentivos contemplados en la pieza legislativa es la exención de impuestos y aranceles a los equipos, maquinarias y dispositivos, locales o importados, necesarios para incrementar los niveles de eficiencia energética e implementar programas de ahorro de recursos.



La legislación también incentivará el uso eficiente de energía a través de la competencia entre empresas privadas e instituciones públicas con la creación del Premio a la Eficiencia Energética, que será otorgado cada año. Ese galardón podrá ser presentado como una muestra del cumplimiento de responsabilidad social por las empresas privadas e instituciones del Estado ganadoras.



Otra de las finalidades relevantes contenidas en ese proyecto, es una mayor concientización ciudadana sobre el uso eficiente de la energía, para lo cual recaerá la promoción de esa ley dentro del sistema educativo nacional, en los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.



Consideramos que ese proyecto de ley contiene aspectos importantes para incentivar el uso eficiente de energía en nuestro país, así como ahorrar recursos de los utilizados para la generación de electricidad y la adquisición de combustibles.



Solo esperamos que, luego de su puesta en vigencia, no se convierta en otra ley muerta, como la mayoría que tenemos.