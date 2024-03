Las instituciones de educación superior estudian asuntos contra el cáncer, sargazo e Inteligencia Artificial

Las academias e instituciones de educación superior de la República Dominicana desarrollan actualmente 270 proyectos de investigación sobre temas de alto interés para el país que pretenden dar soluciones en diversas áreas. Para tales fines, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) ha incrementado el presupuesto para estos estudios, al pasar de una asignación de 220 millones a 338 millones de pesos.



La información la compartió ayer el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, durante su participación en la entrevista especial elCaribe-CDN, en la que precisó que todos estos proyectos innovadores -algunos de ellos avanzados-, traerán soluciones en materia medioambiental, de salud y tecnología.



Entre los proyectos desarrollados por las universidades del país, se encuentra el tema del sargazo con cuatro investigaciones distintas en las que se estudia qué solución se le puede dar a este problema que afecta al turismo y, sobre todo, a las playas de esta nación.



García Fermín mencionó como la gran novedad una investigación en materia de medicina con la que se desarrolla un proyecto -que está en estado de avance y en “buena perspectiva”- sobre el tratamiento del cáncer. La investigación la desarrolla la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con el análisis de un componente químico de un árbol para tratar el cáncer. “Y eso, pues, es un paso trascendental para la República Dominicana que podamos tener la cura de una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer”, afirmó.



Entre otros aspectos que se encuentran en investigación con parte de los 338 millones presupuestados, figuran también temas relacionados a la Inteligencia Artificial (IA)



“Pero tenemos proyectos también de alto valor para PUCMM, con la Unphu, Ucateci, en fin, con todo el sistema y los institutos de investigación de la República Dominicana”, puntualizó.



“Avances significativos”



De acuerdo con el ministro, el sistema de educación superior de la República Dominicana evidentemente ha tenido avances significativos, no solo en su gestión, sino que desde hace años ha ido por un camino “altamente positivo”.



No obstante esto, indicó que en los tres años y varios meses que lleva al frente de esta cartera, se han obtenido logros importantes.



“En el área de la calidad de la educación superior, acabamos de concluir, después de un trabajo bastante largo, dos años prácticamente después de la pandemia, la evaluación quinquenal que es una evaluación que se les hace a las instituciones de educación superior cada cinco años. En esta ocasión, fueron evaluadas 49 instituciones de educación superior”, comentó.



Agregó que esa prueba consistió, primero, en una autoevaluación, y segundo, una evaluación externa.

“Ahora vienen, según los resultados positivos, en algunos casos que ameritan darles un seguimiento a las debilidades, viene un proceso de mejora que tienen que presentar las instituciones de educación superior. En compañía y seguimiento que le da el ministerio, esas debilidades deben convertirse en mejoras”, puntualizó.

40 mil becas en cuatro años



Al hablar sobre las mejoras en la educación superior, el ministro Franklin García Fermín toca inmediatamente el tema de las becas que esa institución otorga a los jóvenes del país.



Sobre el particular, el funcionario sostiene que actualmente cerca de 100 mil personas de todo el país participan o muestran interés en las becas nacionales e internacionales, debido a la credibilidad del sistema y a las políticas que ha venido implementando el ministerio junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y otras más.



En ese sentido, el titular de la Educación Superior informó que en cuatro años se han otorgado 40 mil becas, delas cuales 8 mil son internacionales y 32 mil nacionales con una inversión de 2,060 millones de pesos, que es la misma desde hace años.



Sostuvo que en el caso de las becas nacionales, estas incluyen las especiales que no se conceden como las demás, que son por concurso.



“Tenemos un programa en el que participan tres universidades dominicanas y una universidad de los Estados Unidos, que es la universidad del estado de Ohio, que son expertos en cuestiones sociales. Entonces, la UASD, Utesa y la Universidad ISA, con el apoyo dela USAID y el Mescyt desarrollamos un programa para jóvenes que están en estado de vulnerabilidad, que es un programa especial”, explicó.



Sobre el programa especial de becas, indicó que para ello se seleccionan jóvenes que vienen de sectores muy degradados económicamente a los que no se les puede exigir un índice de más de 80 porque no lo tienen. “Y este programa ha sido totalmente exitoso porque a la fecha la deserción que muchas veces es muy alta en jóvenes en sistemas normales, es prácticamente cero y nosotros ahí estamos invirtiendo 560 millones de pesos para ese proyecto”, precisó.



Programas de idiomas



El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se tienen en marcha tres programas de becas en idiomas. Estos son el inglés de inmersión, francés de inmersión, portugués de inmersión y se trabaja en un cuarto para enseñar mandarín por inmersión. En palabras de Franklin García Fermín el programa estrella en las becas del programa de idiomas es el inglés por inmersión, en el cual se invierten millones de pesos al año con una participación de cerca de 26 mil personas.



“Nosotros hemos aumentado la cantidad porque nos lo requieren en todas partes por el impacto que está teniendo porque prácticamente todo el que habla inglés tiene un empleo en el país seguro. Ahora lo estamos implementando en Paraíso en Barahona y en Pedernales. O sea, lo hemos trasladado el programa, en gran medida, para la región sur por una razón sencilla y es que en Pedernales se está creando un polo turístico y tenemos que tratar de que los jóvenes de toda la región en una gran cantidad dominen este idioma”, dijo.

Inglés para la empleabilidad



En la entrevista especial, en la que también estuvieron José Cancel, viceministro Administrativo y Financiero y Juan Viloria, viceministro de Evaluaciones, el ministro Franklin García Fermín anunció la puesta en marcha de otro programa de inglés que se unirá al actual. Este llevaría como nombre “inglés para la empleabilidad”, que complementará al actual, que es el “inglés para la competitividad” que data desde el 2005.



“El nuevo programa, que se llama inglés para la empleabilidad, va a ser virtual la formación y este proyecto no va a salir cerca de 200 millones de pesos. Esto nos va a permitir la participación de 70 mil jóvenes”, comentó.



La invención de este nuevo programa de inglés surge, debido a que actualmente de cuatro jóvenes que aplican solamente entra uno.



“Es decir, de cada cien mil que entran en el sistema, solo podemos escoger a veinticinco mil. Ahora lo estamos llevando a treinta y cinco mil, pero si le agregamos los setenta mil, y para eso ya tenemos la autorización del presidente para darlo virtual, eso nos va a dar ciento cinco mil para este año 2024”, indicó.



Durante la entrevista, el ministro señaló que el enfoque de este Gobierno es que los jóvenes accedan a las carreras de alto interés para el desarrollo del país y las que demanda el mercado, que son las steam que son aquellas que tienen que ver con las ingenierías, las matemáticas, la física, con tecnología y, hacia esa dirección, hemos enfocado las becas. También en las carreras técnico superiores. “Las carreras técnicas, que muchas veces los jóvenes no las valoran, para la empleabilidad tienen un peso muy fuerte, muy grande”, aseguró.

Mujeres predominan en las academias

A propósito de que el 8 de marzo se conmemora del Día Internacional de la Mujer, el ministro de Educación Superior resaltó que en las féminas predominan en la educación superior y que eso viene desde hace algunos años. En el otorgamiento de becas, tanto internacionales como nacionales, señaló, el 70 % son mujeres.



Indicó que eso se manifiesta también en las matrículas de las universidades nacionales, donde más del 60 % son damas, al igual que en las graduaciones.



“Ahora, las carreras steam hace un tiempo la participación femenina era menor que la de los masculinos, sin embargo, esa tendencia ha ido mejorando sensiblemente también porque hemos aplicado políticas para inducir a que las mujeres entren a este tipo de carreras, que antes era muy limitado. Ya esa situación ha mejorado sustancialmente y ya más mujeres están vinculadas a las carreras steam”, enfatizó Franklin García Fermín.

Instituciones

Tenemos proyectos de alto valor para la UASD, PUCMM, UNPHU, Ucateci, en fin, con todo el sistema y los institutos de investigación”

Carreras técnicas

Las carreras técnicas, que muchas veces los jóvenes no valoran, para la empleabilidad tienen un peso muy fuerte, muy grande”