Cristian Casablanca carga contra el abogado que reveló le borraron ficha

El numerólogo Adrián Donato Salcedo Rosario, más conocido como Cristian Casablanca, respondió a las declaraciones del abogado Lenín Solano, quien afirmó que éste figura entre las 16,958 personas que les borraron o alteraron los registros de antecedentes penales por parte de los imputados de la Operación Gavilán.

«Mi nombre no es Cristian Casablanca. No puede salir un expediente con Cristian Casablanca, porque Cristian Casablanca no existe» sentenció Salcedo Rosario, utilizando varios adjetivos para referirse al abogado Solano e insistiendo que no existe evidencias que lo vinculen con la Operación Gavilán. «Primero, para tú quitarme una ficha debo tenerla, y nunca en mi vida he tenido ficha».

Asimismo, indicó que no tiene ningún impedimento de salida del país destacando que reside en los Estados Unidos. En ese sentido, dijo que el popular nombre por el que se le conoce, se refiere al de una compañía, que no tiene nada que ver con la parte personal.

La mención a Cristian casablanca

El pasado martes, Lenin Solano, representante legal de la imputada en el caso Gavilán Eliza Nuñéz, dijo que «Cristian Casablanca» (sic) fue uno de los beneficiados por la red que eliminaba fichas y expedientes judiciales desde el Ministerio Público, favorecido con la eliminación de un impedimento de salida que pesaba en su contra.

“En el tribunal salió a relucir que Cristian Casablanca se benefició con un impedimento de salida producto de este entramado, de todo lo que la Procuraduría está investigando”, manifestó el abogado Lenin Solano, representante legal de la imputada Dilcia Argentina Núñez Santos, quien trabajaba como médico en el Centro Penitenciario de La Victoria.

El jurista indicó que la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, expresó ante el tribunal que las personas presuntamente beneficiadas del supuesto entramado se investigarían.

“El que tiene un impedimento de salida del país es producto de una ficha impuesta por un tribunal”, resaltó Solano.