El director general de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Fernando Taveras, informó que se han intervenido 6,400 centros educativos con una inversión de 8,600 millones de pesos desde el año 2020 hasta octubre de 2023.



Entrevistado en el Desayuno de elCaribe y CDN, el funcionario destacó la importancia de la inversión en planteles escolares, incluyendo las jornadas para correctivos en 2021. Además, mencionó el presupuesto asignado para 2024 y el paso trascendental que significó la creación, por parte del Ejecutivo, de la Dirección de Infraestructura Escolar en 2022.



Entre los datos ofrecidos citó la inauguración de 106 planteles escolares, y subrayó que la inversión para éstos contribuye directamente a elevar la calidad de la educación en el país, ofreciendo un entorno adecuado para el aprendizaje. Además, se refirió a la implementación de prácticas de construcción verde y el énfasis en la sostenibilidad en los nuevos diseños arquitectónicos.



“Tememos la responsabilidad de las edificaciones nuevas, de los mantenimientos de casi 8,000 planteles que están en todo el territorio nacional y de proyectos que surgen, por la preocupación que tiene el señor presidente, Luis Abinader, por la educación dominicana”, indicó Taveras.



El diálogo fue “largo y tendido”; alcanzó para resaltar el proyecto que encamina el jefe de Estado, para que los niños de baja edad tengan lo que se llama la educación inicial. “Nosotros le llamamos Hablas Iniciales, y debo decir que vamos a llenar el país de tres mil y tantas aulas de inicial. Ya tenemos bajo licitación, por desarrollar este mismo tema, ya adjudicadas, 1,600 aulas. En los próximos días se dará inicio a ese tipo de conclusiones”, informó Fernando Taveras, en las palabras introductorias del encuentro.



Y agregó: “Tenemos lo que todo el mundo conoce, que es muy mediático, que son los planteles del Programa Nacional de Edificaciones Escolares, que crea mucha opinión pública, porque heredamos 722 planteles que no estaban en las mejores condiciones. Ahí están las estancias infantiles, que también eso es bueno que se aclare, porque mucha gente no lo sabe… Las estancias infantiles están orientadas al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), pero nosotros somos los responsables de hacer esas construcciones a nivel nacional”.



Taveras acudió al encuentro en compañía de Ysabel Vargas Gutiérrez, encargada del Departamento de Control y Seguimiento de Obras, y Willian Recio Galván, encargado del Departamento de Infraestructura Escolar.



Dejó claro que la institución bajo su responsabilidad tiene mucho trabajo y rememoró que en el pasado (en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana) se sortearon muchas obras, cerca de 100, que ni siquiera tenían solares para ser ubicadas. “A estos ingenieros se les dio un avance, que lo tenían en los bolsillos, y muchos de ellos lo tienen todavía, sin tener donde ejecutar la obra; no hay un solar ni siquiera para eso”, dijo.



“Muchas obras se están deteriorando sin ni siquiera usarlas, las que están avanzadas. Hemos tratado y hemos llevado a cabo o inaugurado 106 planteles escolares, de esos 722 que encontramos. Al final de este año vamos a ingresar 34 planteles más al sistema de educación (…)”, expuso Taveras. La inversión realizada a la fecha –en los 106 proyectos inaugurados- ha sido de RD$40,745.3 millones.



Informó que, por disposición del Presidente, en cada municipio -en un plantel escolar-, se está haciendo un techado de cancha. En proceso hay 168 techados de ese tipo. Están en proceso y los primeros se inaugurarán en el mes de noviembre. “Son techados de las canchas existentes”, explicó.

Impacto en la calidad educativa



Que haya planteles y edificaciones adecuadas impacta de manera directa en la calidad de la educación, asegura Fernando Taveras y lo dice con sobrada razón: “Yo creo que si usted no está en un ambiente adecuado, ya sea en su vivienda, o en su lugar de trabajo, y con las condiciones mínimas y necesarias y con cierto nivel de dignidad, evidentemente va a estar pensando en otra cosa y estará en otra cosa, y el conocimiento no será el más apropiado”, argumentó.



Taveras calcula que en este período de gobierno se han gastado más de 6,000 millones de pesos solo en el capítulo de mantenimiento de escuelas. “Si yo le enseño a usted escuelas a las que se les ha dado mantenimiento, usted dirá que esas escuelas son nuevas. Tenemos que remontarnos al período pasado, y tal vez mucho más atrás, porque se olvidaron del mantenimiento de las escuelas y se abocaron a nuevas edificaciones. Y eso está bien, porque se necesitan, pero no podemos olvidarnos de las que están en operación”, indicó el funcionario público.



Resaltó que en el país hay escuelas de cincuenta y sesenta años, con diseños estructurales que no están adaptados a los tiempos de ahora, y a lo que demandan las nuevas reglamentaciones.



“Pero no podemos echar a la basura esos planteles, porque son necesarios. Por eso, lo que hacemos es reforzarlos. Ya licitamos los primeros quince planteles, que ya están con sus ingenieros adjudicados; iniciarán próximamente. Tenemos en carpeta 134 planteles más, que van a licitación, para reforzamiento”, calculó. La asignación de recursos para la Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar (DGMIE) sale del 4% que recibe el Ministerio de Educación del Presupuesto General del Estado. Para el POA o “Plan Operativo Anual” de 2024 la DGMIE tiene aprobado RD$11,400 millones.



La DGMIE entregó a elCaribe un informe ejecutivo que refleja el impacto significativo de sus esfuerzos de mantenimiento correctivo desde el año 2020 hasta 2023 (datos cortados al 19 de octubre del año en curso). Estos esfuerzos han sido cruciales para garantizar la seguridad y la calidad de las instalaciones educativas en todo el país. Incluyendo el hecho de que se aprovechó para trabajar en el contexto de la pandemia de covid-19.



Un conteo con detalles



El informe destaca que la primera jornada de mantenimiento correctivo se puso en marcha el 13 de abril de 2021, en un contexto de retorno a la presencialidad en las aulas en los municipios con baja positividad del virus citado. Esta jornada se extendió hasta el 1 de mayo y se centró en 48 municipios, donde se rehabilitaron y acondicionaron 1,519 planteles. La inversión alcanzó aproximadamente 1,288.9 millones de pesos.



La segunda jornada de mantenimiento correctivo comenzó el 3 de mayo de 2021 y logró adecuar, rehabilitar y acondicionar 593 planteles en 21 municipios. La inversión para esta fase alcanzó los 559.1 millones de pesos.



Con el objetivo de prepararse para un regreso a la presencialidad más generalizada, se hizo la tercera y cuarta jornada de mantenimiento correctivo. La tercera inició el 19 de julio de 2021 y tuvo un impacto en la rehabilitación de 1,394 planteles. El 9 de agosto de 2021 se inició la cuarta, en la que se rehabilitaron 1,653 planteles.



Esto resultó en un total de 3,047 planteles intervenidos, incluyendo mejoras en sistemas sanitarios, eléctricos, limpieza, pintura de centros y reparaciones menores en los 122 Distritos Educativos de las 18 Regionales de Educación. La inversión total para estas dos jornadas ascendió a 3,456 millones 953,632 pesos en un período de un año.



Los datos desglosados por zonas muestran que en la primera jornada de mantenimiento correctivo en la zona Este se rehabilitaron y acondicionaron 429 planteles con una inversión de 377.8 millones de pesos.

En la zona Norte se rehabilitaron y acondicionaron 874 planteles con una inversión de 591.5 millones, y en la zona Sur 390 planteles con una inversión de 259.6 millones. 647,776 pesos. Mientras, en la segunda jornada de mantenimiento correctivo, para el caso de la zona Este se rehabilitaron y acondicionaron 147 planteles con una inversión de 114 millones 035,137 pesos.



En la zona Norte se rehabilitaron y acondicionaron 346 planteles con una inversión de 332 millones 150,764 pesos. En la zona Sur se rehabilitaron y acondicionaron 103 planteles con una inversión de 114 millones 514,254 pesos.



En la tercera y cuarta jornada de mantenimiento correctivo se produjo lo siguiente: en la zona Este se rehabilitaron y acondicionaron 398 planteles con una inversión de 295 millones 163,932 pesos; en la zona Norte se rehabilitaron y acondicionaron 1,379 planteles con una inversión de 1,535 millones 934,008 pesos, y en la zona Sur se rehabilitaron y acondicionaron 743 planteles con una inversión de 742 millones 692,800 pesos.



Mientras, en Santo Domingo se rehabilitaron y acondicionaron 527 planteles con una inversión de 883 millones 162,891 pesos.



Además, desde agosto de 2022 hasta la fecha, se ha implementado un programa de intervención más ampliado.



Es una entidad que pasó para Educación

Entre otros datos, se destacan los totales de planteles intervenidos por región. Así, en la región Este se intervinieron 220 planteles; en la Norte 395 planteles y en Sur 325 planteles. En el Gran Santo Domingo se intervinieron 210 planteles. Además, se ha realizado una transferencia adicional de 3 mil millones de pesos a los 122 Distritos Escolares. Estos fondos han sido para continuar con los trabajos de mantenimiento y reparación de centros y para la construcción de aulas auxiliares (bloques, aluzinc) para abordar la sobrepoblación en muchos centros educativos en todo el país.



El 7 de noviembre de 2022, el Poder Ejecutivo creó la Dirección de Infraestructura Escolar, mediante el decreto 661-22, con el objetivo de organizar institucionalmente la función del Ministerio de Educación para fijar políticas y normas en materia de diseños arquitectónicos, remodelaciones y mantenimiento de los edificios escolares.