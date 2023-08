El 75 % de estas órdenes de arresto se ejecutaron. Se lograron 2,237 sentencias durante la gestión

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, presentó los avances obtenidos en la implementación del Plan Estratégico “Por Una Vida Libre de Violencia”, a propósito de la celebración del 24 aniversario de la institución.



Al enfatizar que las acciones de prevención no son tareas únicas del ministerio, la funcionaria recordó que el presidente de la República, Luis Abinader, entregó a la Policía Nacional un presupuesto adicional para fortalecer la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar.



En su participación en el Desayuno elCaribe-CDN, la titular se refirió a los avances en materia de persecución y sanción en los casos de violencia contra las mujeres. Las estadísticas presentadas muestran que de enero a julio de este año, la Policía Nacional recibió 5,611 órdenes de arresto de las cuales fueron ejecutadas 4,227, equivalente a un 75% .



En ese orden, la directora de Despacho, Carolina Alvarado Bolaños, presente en la entrevista, precisó que esta gestión ha logrado obtener 2,237 sentencias favorables en casos de violencia intrafamiliar.



Abordada respecto al abandono de los sometimientos por parte de las víctimas, la ministra de Mujer dijo que estos han disminuido sustancialmente. En estas situaciones incide bastante el apego, la crianza de los hijos y los vínculos familiares, agregó tras sostener que muchas veces las mujeres agredidas no son conscientes de los niveles de riesgo en que están, porque han vivido en un ambiente violento durante muchos años.



“Tenemos casos de mujeres que están heridas y no quieren denunciar y dicen él es bueno, él me quiere. Esas cosas pasan por eso es tan importante que haya atención integral, que no solo hayan abogadas para accionar frente a la justicia, sino de ese acompañamiento psicológico para ayudarlas a comprender su situación”, señaló. En ese sentido, destacó que el ministerio ofreció el pasado año 142 mil atenciones legales y psicológicas y atendieron más de 7 mil llamadas a través de la línea de emergencia *212.



Para atención a las víctimas, la institución cuenta con 16 casas de acogida en las provincias con los índices de violencia más altos y con un centro nacional con capacidad para 200 personas. Los centros de refugio recibieron el pasado año a 1,600 mujeres. “Yo quiero decirles que ninguna mujer que ha pasado por casa de acogida se ha convertido en una víctima”, aseguró Jiménez. En respaldo a la labor realizada dijo “Yo no soy de pasar factura, sino de resolver, pero yo encontré tres casas de acogida en el Ministerio de la Mujer y de las tres que encontré, una funcionaba como una casa de emergencia, es decir que para dar refugio solo teníamos una en el norte y una en el este del país”, sostuvo.



235 mil hogares visitados



En política de prevención, la funcionaria informó del impacto positivo a 235 mil hogares visitados en las jornadas “puerta a puerta” con la finalidad de enseñar a la población y grupos vulnerables a detectar casos de violencia y cómo acudir al sistema de protección a denunciar a los agresores.



Esta iniciativa impacta, hasta la fecha, a dos millones 20 mil personas en todo el territorio nacional “No hay un municipio donde no hayamos tocado las puertas de hogares en el país explicando y dejando una información escrita, una orientación sencilla de cómo acceder a los servicios de protección, haciéndoles conciencia a las familias de que la violencia es un delito de orden público, que no es un problema del hombre y la mujer como históricamente se ha dicho”, afirmó Jiménez.



Según dijo, en estos operativos participan 12 mil personas voluntarias, provenientes de juntas de vecinos, iglesias, y asociaciones. Se integran además personal de entidades públicas como Supérate, Conani, Ministerio de Educación, Defensa Civil y las alcaldías. Los participantes reciben capacitación en temas de prevención y atención a violencia.



Adicional, la institución realiza jornadas de prevención y concienciación, línea que se complementa con otras acciones, como los comités de referencia en los que se involucra el liderazgo comunitario para que desde las comunidades puedan referir los casos al Ministerio de la Mujer.



Urge aprobar ley sobre violencia contra la mujer



En consonancia con el eje estratégico normativo, el organismo trabajó en la elaboración de un proyecto de ley de prevención y atención a la violencia contra mujer, que cursa en el Congreso Nacional. “Necesitamos que el Congreso se aboque a la discusión y aprobación de esa ley integral de violencia. Se la deben a las mujeres dominicanas. Se la debemos a tantas y tantas familias que sufren cada día violencia; madres que han tenido que enterrar a sus hijas, madres que lloran a sus hijas, abuelas que lloran a destiempo a sus nietas, niñas y niños en orfandad por feminicidios”, manifestó.



Más participación de la mujer en la política



En referencia al contexto electoral, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, manifestó que en la República Dominicana se requiere crear mejores condiciones para lograr una participación más igualitaria de las mujeres en los espacios de poder político y avanzar con mayor rapidez en la reducción de la brecha en equidad de género que se tiene en este ámbito de la sociedad. “Nosotros tenemos que ver el tema de la participación política de la mujer como lo que esto implica. Yo insisto mucho con los partidos, las asociaciones, las agrupaciones y movimientos políticos de que no es posible que la sociedad dominicana no aproveche todo el potencial de las mujeres. La mujer dominicana está preparada para los espacios que le corresponden, como también está clarísimo que es un tema que tiene que ver con desarrollo y que tiene que ver con democracia”, expresó.



Precisó que la presencia de las mujeres en la política no sólo debe garantizarse en en los procesos electorales, como se impulsa a través de la cuota de género, sino también en una participación real en cargos de toma de decisiones. “Deberíamos tener todas una cuota real, no nominal, y cuando hablo de real es que cuando se conformen las Cámaras, cuando se conforme la Sala Capitular, estemos en ese rango de sesenta cuarenta. Sin embargo no es así, porque de lo que se trata es de un sesenta cuarenta para postularnos y las mujeres entonces tienen que batallar muy duro para poder ganar esa curul, esa regiduría. Es muy duro lo que hay que trabajar en una situación tan complicada como el escenario político para las mujeres” dijo. Agregó: “Tenemos el desafío de tener más alcaldesas, más regidoras, más juezas en las altas cortes y en todas las salas de justicia del país. Tenemos el desafío de tener más mujeres en la dirección de las empresas de la República Dominicana, tenemos el desafío de tener mucho más mujeres también en los espacios de gobiernos donde se discuten y se ejecutan las políticas públicas”.



Cooperación internacional



De su lado, al participar en el encuentro, la viceministra Técnica de Planificación y Desarrollo, Addys Then, aseguró que para el adelanto de la participación política de las mujeres, así como su desarrollo económico y social, desde la entidad se ha priorizado la cooperación internacional financiera y técnica que permitan aprovechar los adelantos o los mecanismos financieros que tengan países cooperantes.

En este orden, detalló que como ministerio gestionan aproximadamente unos 10 millones de dólares que se recibirían en calidad de donaciones y apoyo presupuestario, como fruto de la cooperación con organismos como la Unión Europea, de la Agencia Coreana, de la Agencia Española.



“Tenemos mucha cooperación técnica de parte de las Naciones Unidas que nos está permitiendo también mejorar todo lo que tienen que ver con la transversalidad, también las políticas de género, el enfoque de género, los trabajos que hacemos con instituciones públicas y el sector privado, de forma tal que la estrategia que llevamos como ministerio y también como país, la propia Estrategia Nacional de Desarrollo ha concebido que la República Dominicana tenga esas alianzas y esos acuerdos con otros países y organismos regionales que fortalezcan capacidades y que suplan algunas necesidades”, afirmó.



“Supérate Mujer” impacta a 800 damas

En el encuentro con el equipo de elCaribe y CDN, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó el impacto a mujeres beneficiadas a través del programa de apoyo económico “Supérate Mujer”, que implementó el Gobierno como parte de su política social. A través del referido programa las mujeres son favorecidas con un monto de RD$10,000, entregados en coordinación con el Ministerio de la Mujer, con el objetivo de apoyar a las víctimas de violencia de género, para promover su autonomía económica y social. Este bono también llega a familias que acogen a niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad debido a feminicidios. El programa que se estableció como una nueva forma de dar acompañamiento a las mujeres dominicanas en su proceso de salir de la pobreza. A la fecha, se benefician del bono, 800 mujeres y se tiene 350 en proceso de evaluación para su posible inclusión. Jiménez explicó que dicho programa está condicionado a que estas continúen un proceso de asistencia psicológica que brinda la institución. Asimismo, señaló que tienen que entrar a programa de formación laboral para que puedan acceder a un empleo.