AES Dominicana informó que ha sido galardonada con tres importantes premios internacionales, por la obtención del mayor financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Caribe, lo que refleja la excelencia en el diseño de estrategias de innovación para el financiamiento y estructuración de proyectos de energía sostenible.



Juan Ignacio Rubiolo; vicepresidente ejecutivo y presidente de infraestructura de energía de la Corporación AES, realizó el anuncio en el contexto de la 6ª Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, donde reveló que AES Dominicana fue galardonada con tres premios internacionales, reconocidos por el grado de sofisticación en la estructuración del capital para la ejecución eficiente de su estrategia en el mercado dominicano.



Los premios otorgados a AES Dominicana Renovables Energy (ADRE), el portafolio de energías renovables de AES Dominicana, incluyen el “Deal Of The Year” por Próximo Infraestructura y dos premios adicionales otorgados por IJ Global: “Mejor Refinanciamiento de Latinoamérica” y “El Mejor Acuerdo de Financiación de Proyectos Renovables”.



Significado de los reconocimientos



Rubiolo expresó que estos reconocimientos subrayan el liderazgo y la innovación de AES en el sector de las energías renovables, no solo en la República Dominicana sino también en la región latinoamericana. La empresa se enorgullece de su contribución al avance de las energías limpias y sostenibles y continúa comprometida con el desarrollo de proyectos que benefician tanto al medio ambiente como a las comunidades locales”.



Durante el evento también se destacó la contribución de la estrategia para impulsar el crecimiento de las energías renovables en República Dominicana, con proyectos que se estima desplazarán aproximadamente 441,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Además, aseguró que todos los proyectos renovables de la empresa en la República Dominicana tienen un fuerte componente social, alineados con los Principios del Ecuador del IFC, con el objetivo de promover un desarrollo humano sostenible.



Para 2027, la capacidad instalada de generación renovable de ADRE en República Dominicana alcanzará el 47% del total de su portafolio, lo que subraya un compromiso serio con la energía solar fotovoltaica, eólica y el almacenamiento, apoyado por tecnologías probadas, eficientes y la aplicación de inteligencia artificial.



Crédito del BID



En noviembre del 2023, BID Invest anunció el otorgamiento de un préstamo de aproximadamente US$368 millones a AES Dominicana Renewable Energy S.A. (ADRE), subsidiaria de AES Dominicana, para financiar el diseño, la construcción y la operación de tres nuevos proyectos de Energía Renovable No Convencional (ERNC) por un total de 240MW de capacidad instalada. Una parte de los recursos canalizados por el organismo multilateral fueron utilizados para refinanciar la deuda a corto plazo de otros tres proyectos de energía renovable por un total de 150MW de capacidad instalada. La empresa resaltó su contribución a la meta de impulsar el crecimiento de energía más limpia en República Dominicana, con proyectos que se estima desplazarán aproximadamente 441,000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Mayor almacenamiento energía renovable región

La semana pasada AES informó que encabeza la transición energética de manera acelerada en la producción y almacenamiento de energía renovable en el Caribe y anunció el inicio de la construcción de un proyecto al Sur de Puerto Rico, estableciendo un nuevo estándar para la innovación y sostenibilidad en la región.Son una iniciativa solar fotovoltaica híbrida de gran envergadura, lo que representa un gran paso en su compromiso con la energía limpia.