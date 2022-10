Seguros Reservas marca un precedente al recibir por primera vez una calificación de Fortaleza Financiera de A- y una calificación crediticia de emisor de largo plazo de A- de AM Best, la cual se suma a la calificación de Fitch Ratings AA+ (dom), ambas con perspectiva estable, y otorgadas este año por las reconocidas firmas de riesgo.



La calificación recibida por AM Best refleja de forma principal la estabilidad de su balance general, la cual ha sido evaluada como la más sólida, con un excelente perfil comercial y una adecuada gestión de riesgos financieros. Asimismo, se refleja el desempeño operativo, proveniente de un portafolio de negocios diversificado y un apalancamiento técnico contenido como resultado de la sinergia lograda junto al Banco de Reservas. Seguros Reservas está respaldada por su capitalización ajustada al riesgo en el nivel más fuerte, según se muestra en los resultados de medición por el índice de adecuación de capital de Best (BCAR).



La aseguradora es reconocida por su solvencia financiera y trayectoria de veinte años en el mercado asegurador dominicano que, de forma constante apuesta a la transformación y evolución, con el propósito de optimizar e incrementar la productividad de su estructura.



El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Víctor Rojas, dijo que Seguros Reservas continúa evolucionando y sumando a su trayectoria un importante logro que representa un hito significativo para toda la industria del seguro, y pone de manifiesto nuestra clara visión de ser una entidad referente al lograr en un mismo año dos calificaciones de riesgos de reconocidas firmas, aumentando luego de 7 años de AA- a AA+, en el caso de Fitch Ratings, mientras que por primera vez con AM Best obtuvimos calificación A- ; éstas destacan la estabilidad que se hace visible en cada reto superado y objetivo logrado”.