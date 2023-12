Santo Domingo,- El presidente de la Fundación Economía y Desarrollo Andrés Dahuajre Hijo aseguró que el principal problema que tiene la economía dominicana es que muy pocas empresas pagan el Impuesto Sobre la Renta.

El reconocido economista precisó que la mayoría reportan pérdidas, razón por la cual, “los ricos y los empresarios quieren que le tiren el muerto a los trabajadores, generalizando el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), porque a ellos no le importa”.

Andy Dahuajre insistió en que a ellos no le importa pagar un poquito más por el arroz, las habichuelas, la carne, los huevos, pero quieren que se lo aplique al trabajador que el salario que devenga no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el profesional de la economía agregó que para una posible reforma fiscal no se opondría que el tema se ponga en la agenda, porque se puede crear una tasa subsidiada de un 6 u 8% a esos productos como lo tiene Europa, que tiene tres y cuatro tasa de IVA para todo.

Sin embargo, Dahuajre Hijo precisó que hay que tocar el tema central, porque “cómo es posible que tenga diez años declarando pérdidas, yo te veo bien, están cambiando los carros, las empresas están creciendo, la familia está muy bien, pero en la dirección General de Impuestos Internos (DGII) tu eres un ausente, porque tu nunca paga, porque tiene pérdidas”.

“Entonces, eso se acabó, cómo yo lo acabo, ahora, para eso hay que tener pantalones, necesitaríamos un tipo ahí como Joaquín Balaguer o Hipólito Mejía, tu tienes que poner un impuesto mínimo sobre los ingresos brutos, qué quiere decir, que todas las empresas van a pagar de sus ventas un 3%, y yo se lo voy a acreditar con su pago de Impuesto Sobre la Renta”, detalló.

Andy aseguró que hay algunas empresas que tendrán que pagar un 4% porque ganan más, algunos monopolios tendrán que pagar un 5% porque tienen mayor rentabilidad y, finalmente, la Cervecería, que es un monopolio con alta rentabilidad, la tasa que le corresponde es un 6% de sus ventas.

“Ese va a ser tu Impuesto Sobre la Renta, y se lo monto así a todo el mundo, yo calculé eso y da un 2% más del Producto Interno Bruto, de aumento en las recaudaciones, eso solo, ahora, eso hay que tener pantalones para hacerlo, y tu lo puede vender, y decir se acabó ya, ahora vamos a redistribuir, porque no es posible que nosotros queramos que sea el trabajador, a través del IVA, que esté haciendo la mayor contribución impositiva”, insistió.

Dijo que lo que alegan los empresarios de que eso lo podría quebrar porque el informal no paga ese impuesto, el profesional de la economía aclaró que el Código Tributario tiene la vía para cobrarle a los informales.

“Quiénes les venden a los colmados, a los salones de belleza, y a todos esos negocitos, son las grandes empresas, entonces, el Código tiene, creo en su artículo 8, una figura que se llama Agente de Percepción, que puede ser una entidad del gobierno o una empresa grande”, recordó.

Indicó que, “una empresa grande que le vende a los colmados, que sabemos cuáles son, las 10, 15, 20 empresas grandes y distribuidoras que le venden, qué es lo que yo voy a acordar con ellos, tu me va a cobrar, porque yo no me voy a meter a perseguir a más de 120,000 negocios, me va a cobrar el ITBIS tuyo, y el que le corresponde pagar a él de final, y tu se lo va a facturar a él, de manera que cuando tu se lo facture, él te lo estará pagando antes de empezar a vender”.

Aseguró que eso se puede hacer, y ante la advertencia que pueda hacer el Banco Central de que eso va a afectar los precios en los colmados, dijo que eso depende, porque los supermercados están pagando el ITBIS, y sí los colmados dice que ellos van a subir los precios, lo pueden subir, pero, si hay la amenaza de la competencia, que es el supermercado, ellos tienen un límite hasta donde aumentar sus precios. Incluso se le puede aplicar un 1% del Impuesto Sobre la Renta, y ahí se acabó, no hay que perseguir a más nadie.

Andy dice el problema de los comerciantes chinos se resuelve en Aduanas donde ellos “son presos de confianza”

El economista Andy Dahuajre Hijo dijo que, antes las constantes quejas de comerciantes y empresarios porque supuestamente los chinos no pagan impuestos lo que representa una competencia desleal, ese problema se resuelve en la Dirección General de Aduanas.

“Con los chinos los tenemos que manejar en el único punto donde ellos son presos de confianza, y eso se llama en la Dirección General de Aduanas, ahí yo le cobro por furgón, furgón que viene de china es que suma, se acabó, no te quiero ver más nuca, tu vende lo que tu quiera”, explicó el presidente de la fundación Economía y Desarrollo al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

A la pregunta de que, cuánto se le puede cobrar, Dahuajre Hijo respondió, “Ahí yo te voy a aplicar el ITBIS, el Arancel, el Impuesto Sobre la Renta, Todo, es como una patente para tu hacer negocios en este país”.

“Porque tienen una vocación natural a la evasión, nacen en la evasión, entonces, yo te lo voy a cobrar ahí, después saca tu mercancía y vende, entonces esa es la forma de hacer una reforma fiscal sobre base pragmática, no con teoría, ahí hay algunos teóricos que plantean que hay que subir el Impuesto Sobre la Renta de 27 a 35%, y yo me río porque eso es felicidad para muchas empresas”, argumentó.

Dijo que “el que nunca ha pagado, no vas a pagar, entonces es un allante, es muy allantosa, pero no sirve para nada, entonces quien vaya a ser presidente del país por los próximos cuatro años tiene que darse un baño de pragmatismo y realidad, y que vea cómo es que se puede cobrar, porque, a final de cuenta, tu tiene que saber si ese equipo que tu tiene hoy en la DGII puede cobrar, y la forma en que puede cobrar es que tu le ponga más sencillo el sistema.

Andy sostiene que es inevitable una amplia reforma fiscal para el próximo año, pero advirtió que, “es inevitable siempre y cuando nosotros logremos que la economía comience a crecer de una manera robusta desde principio del 2024, porque lo peor que podríamos hacer es aplicar una reforma fiscal profunda como la que se requiere, con la economía creciendo del 2 al 3%”.