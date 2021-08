Carolina, una periodista que lleva la belleza a otro nivel

La emprendedora indica que tener “potes” saludables permite ahorrar gastos innecesarios; en ocasiones las mujeres disponen de miles de pesos en extensiones

Los elaboradores de productos para el cabello cada día son más innovadores y trabajan con menos químicos para que puedan usarlos tanto las mujeres con el cabello procesado, como aquellas que deciden dejarlo rizado.

Carolina Marte es una joven periodista de Los Alcarrizos que desde hace tiempo crea sus propios productos de belleza que forman parte de su línea CoralSol.

La emprendedora explica a elCaribe que su mecha del emprendimiento surgió porque quería tener algo adicional a su trabajo, algo que fuera propio y donde ella misma fungiera de alfarera.

Comenta que siempre veía a su madre preparando tratamientos caseros para el pelo, y creció con esa chispa que mezclada al conocimiento que fue adquiriendo con los años, ha permitido que pueda crear productos que mantengan el cabello brillante y sedoso.

Carolina tuvo una infancia tranquila y llena de amor. Dice que viene de una familia humilde y muy unida junto a sus padres y sus hermanos que actualmente residen en España. Debido a la crianza que le dieron sus progenitores, asegura que son los principales responsables de quien es hoy.

Manifiesta que su papá siempre trató de que estuvieran cómodos y que vivieran de una manera digna.

Carolina le cuenta a este periódico que hace un tiempo vio en las redes sociales un curso para aprender a hacer productos capilares y desde ese momento comenzó a planear todo lo que quería y cuáles elementos utilizaría para hacer unos tratamientos naturales.

“Aparte del curso ya yo tenía conocimientos básicos de cómo hacerlos, cuáles especias, plantas y frutas funcionan, pero era bueno que hiciera el curso para especializarme”, dice.

Entiende que independientemente de tener la flexibilidad de horario, cuando se es dueño de un negocio la responsabilidad que se tiene es mayor cada día.

Además de su madre, otra de las motivaciones que tuvo Carolina fue la necesidad, según entiende, tienen las féminas a la hora de tener una cabellera saludable. Destaca que todo esto es posible sin utilizar productos a base de ingredientes superficiales.

Con Carolina se puede establecer conexión por medio de las redes sociales @coralsolorganic y por vía del número 809-988-0508.

Entiende que tener “potes” saludables ahorra gastos innecesarios ya que muchas mujeres suelen gastar miles de pesos en extensiones de pelo o comprando pelucas por lo maltratado que está su cabello.

Define CoralSol como un negocio familiar, porque cada integrante de su casa aporta algo a su empresa. “Ayudamos a que crezca, aparte de ser mi negocio también es mi hijo, porque nació de mí, de una idea que venía desde pequeña. Mi mamá me ayuda con el envasado de los productos, mi comadre también, mi papá o mi esposo me ayudan con las comidas de los materiales, van y compran los envases, cuando hay que pintar o hacer algo en el negocio, ellos me ayudan bastante”, expone.

Explica que el nombre viene de Coral porque se parece a Carol, diminutivo de su nombre, y Sol porque el girasol es su flor favorita. Además de CoralSol, trabaja en un hospital, también es asistente administrativa de la gerencia de planta, y ama de casa.

Agradece a Dios por el apoyo que ha recibido de su clientela en este año y medio en el mercado. “A la gente le ha gustado el producto, tanto así que se me acaba súper rápido cuando hago un nuevo lote”, indica. Asegura que CoralSol es rentable porque iniciaron vendiendo en su casa y actualmente tiene una tienda física donde las personas pueden acudir a ver el catálogo para comprar sus productos. Además, destaca que esto le sirve para crear empleos para las personas que lo necesiten.

Carolina dice que los elementos que hacen único a CoralSol, es el amor y entrega con que son preparados porque trata de que cada producto tenga calidad para que al usarlo desde el primer uso la diferencia sea notable.

Aconseja a todas las personas que quieran tener su propio negocio que tengan siempre presente que cuando se quiere se puede. Afirma que solo hay que poner todo en manos de Dios y dejar que él haga todo a su voluntad.

Carolina Marte manifiesta que aún falta mucho por hacer con CoralSol.