Madrid, España.. El presidente y CEO de Grupo De Valle, Edward De Valle II, destacó aquí el potencial que tiene República Dominicana para invertir en el sector inmobiliario-turístico.



Al pronunciar una conferencia en el marco del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), uno de los eventos más importantes del sector en Europa, que se llevó a cabo del 21 al 24 de mayo en los salones del Ifema, De Valle ll analizó la administración hotelera como garantía del éxito para la inversión inmobiliaria, donde República Dominicana, según dice, tiene un potencial ilimitado.



“Mantenerse competitivo no se trata de diseñar edificios modernos y llamativos solo para atraer miradas; se trata de crear productos que realmente conecten a nivel global,” expresó el presidente del Grupo De Valle, una firma que lidera más de 500 millones de dólares en inversiones directas y fondos cooperativos con múltiples socios en toda República Dominicana. De Valle ll ofreció una convincente presentación sobre el creciente papel del país caribeño como destino estratégico para la inversión inmobiliaria y turística.

“Actualmente República Dominicana es líder del turismo en la región, goza de un envidiable clima político y ni hablar de sus extraordinarias garantías para la inversión”, puntualizó el empresario De Valle ll.



El CEO del Grupo de De Valle agradeció haber sido escogido para disertar en el marco de esta nueva versión de SIMA, evento que cada año reúne a más de 500 empresas, 7 mil profesionales del sector, 30 países participantes y una afluencia de más de 20,000 visitantes durante sus cuatro días de celebración, consolidándose como una plataforma estratégica para la promoción de destinos de inversión inmobiliaria.



Hotelera y condominal



Su ponencia se centró en los desarrollos híbridos, proyectos que combinan propiedad hotelera y condominal, un modelo innovador que está liderando en el país junto a marcas internacionales como Wyndham. Estos proyectos tipo “condo-hotel” ofrecen a los inversionistas, asegura, una combinación única de uso personal y retorno financiero, lo que posiciona a República Dominicana como un destino competitivo a nivel global.



“Con más de 400 millones de personas al norte y casi 500 millones al sur, no hay razón para que nuestro mercado no esté duplicando sus cifras actuales. El problema no es la demanda, es el producto”, reflexionó De Valle ll.



El CEO del grupo De Valle concluyó con una invitación clara y firme: “Es momento de replantear dónde y cómo invertimos. Miremos más de cerca, invierta en República Dominicana”.