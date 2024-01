El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que el programa Despacho en 24 Horas, se acerca a los 70 mil contenedores despachados en ese periodo o menos, durante la conmemoración del Día Internacional de las Aduanas, que se celebra cada 26 de enero.



Este año la Organización Mundial de Aduanas (OMA), estableció como lema “Aduanas involucradas con sus socios tradicionales y nuevos con un propósito”, el cual define la estrategia sobre la cual trabajarán todos sus miembros, incluida Aduanas de la República Dominicana.



El director de Aduanas, también, subrayó iniciativas destacadas de su gestión como la implementación de rayos x en puertos y aeropuertos, gracias a los cuales más del 90 % de la carga que sale y entra al país es revisada de manera no intrusiva, las mejoras al motor de riesgo para el perfilamiento de la carga y la promulgación de la Ley de Aduanas 168-21 con la cual se adecuó el marco jurídico nacional en materia aduanera a los nuevos tiempos.



El funcionario explicó, además, la meta que tiene la institución, de incorporar la inteligencia artificial a todos los servicios y operaciones aduaneras, sobre la cual ha venido trabajando.



“Hay que innovar, hay que reinventarse, hay que ver cuál es el próximo gran reto que tenemos de frente, para seguir haciendo de las Aduanas de la República Dominicana, una institución que prestigia al Gobierno, que prestigia al país”, expresó Sanz Lovatón en el acto.



El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) William Malamud, felicitó el trabajo que ha realizado la DGA junto al sector privado para convertir al país en el hub logístico del Caribe. “El Comité Nacional de Facilitación de Comercio es el mejor ejemplo de alianza público-privada funcional del que he tenido el privilegio de formar parte, de hecho, somos el mejor ejemplo de mejores prácticas de facilitación de comercio en la región”, dijo Malamud.



Se recuerda que en junio de 2021 la DGA puso en funcionamiento el servicio de Despacho en 24 Horas, para permitir el despacho de mercancías de los puertos del país en un plazo no mayor a 24 horas, con el objetivo de convertir al país en un hub logístico regional, y hacerlo más competitivo frente a los demás países de la región. l elCaribe

Reconocimientos

Durante la conmemoración del Día Internacional de las Aduanas, la DGA y la OMA reconocieron a instituciones públicas y privadas que contribuyen a las buenas prácticas comerciales y aduaneras en el país, entre ellas Sans Soucí Puerto de Santo Domingo, representada por Ruddy Pimentel, director ejecutivo; y al Banco de Reservas, representado por Francisco José Elías, subadministrador de empresas subsidiarias. Igualmente, a la Cámara Americana De Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), en la persona de William Malamud, vicepresidente ejecutivo; a la Agencia Naviera Rannik SAS, representada por Carlos Atiles, asesor legal. Asimismo, fueron entregados reconocimientos al mérito a colaboradores de la DGA de distintas áreas, por su trabajo destacado.