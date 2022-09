La adenda sometida al Presupuesto recorta fondos a Hacienda, Obras Públicas y a Energía y Minas

La adenda al proyecto que modifica la Ley 345-21, que aprueba el Presupuesto General Estado correspondiente al año 2022, depositada por el Gobierno ante la Cámara de Diputados, solicita modificar los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 8, para que se apruebe al Gobierno Central, erogaciones para el ejercicio fiscal 2022, por RD$1,252,601,262,996.



De acuerdo al documento, firmado por el presidente Luis Abinader, de estos montos RD$1,163,392,533,765 corresponden a gastos y RD$89,208,729,23, a aplicaciones financieras. La adenda también incluye un déficit financiero de RD$225,300,164,088.



Los ingresos fueron calculados en RD$938,092,369,677, mientras que los gastos suman RD$1,163,392,533,765.



La nueva propuesta de modificación al Presupuesto Nacional contempla un incremento en las apropiaciones de gastos por un total de RD$117,111,822,427, distribuidos entre la Presidencia de la República, RD$16,889,783,049; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, RD$8,757,949,516; Ministerio de Agricultura, RD$3,967,106,100; Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), RD$43,273,793,667; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, RD$4,992,864,227; Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, RD$173,319,667 y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, RD$1,467,370,842.



JCE y el TSE recibirán partidas



De igual forma, recibirán partidas adicionales, la Junta Central Electoral, RD$850, 000,000, el Tribunal Superior Electoral (TSE), RD$17,100,000 y la administración de obligaciones del Tesorero Nacional, RD$36,739,635,359.



También el Ministerio de Interior y Policía, RD$1,720,254,828; Ministerio de Defensa, RD$2,342,132,491; Ministerio de Relaciones Exteriores, RD$1,386,847,051 ; Ministerio de Deportes y Recreación, RD$ 162,830,740; Ministerio de Turismo, RD$965,025,158; Procuraduría General de la República, RD$146,752,143; Ministerio de la Mujer, RD$10,302,110; Ministerio de Cultura, RD$484,700,000; Ministerio de la Juventud, RD$92,800,000; Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, RD$1,217,556,569; Ministerio de Administración Pública, RD$116,295,400; Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), RD$1,958,752,000.



La disminución en las apropiaciones de Aplicaciones Financieras ascenderán a RD$20,075,870,081, de los cuales RD$10,750,000,000 corresponden a la administración de deuda pública y activos financieros y RD$9,325,870,081 a administración de obligaciones del Tesorero Nacional.



El Gobierno solicitó realizar traspasos de fondos por un monto RD$10,621,348,490, asignados a las cuentas y capítulos de instituciones del Gobierno Central y organismos autónomos y descentralizados no financieros.



En el documento, de cinco páginas, el presidente Luis Abinader explica que los fondos serán reducidos del Ministerio de Hacienda, RD$ 10,899,850; del Ministerio de Trabajo, RD$1,049,076,835; del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, RD$3,242,471,805; Ministerio de Energía y Minas RD$695,400,000 y de la Administración de Deuda Pública y Activos RD$5,623,500,000.



La adenda deja fuera la disminución de más 4 mil millones al presupuesto destinado para la educación, como estaba especificado en la propuesta depositada ante la Cámara Baja, el pasado 24 de agosto. Diversos sectores habían presentado su rechazo a esta decisión gubernamental.



El documento también autoriza, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar operaciones de manejo, administración y gestión de pasivos durante el año 2022, por hasta el diez por ciento del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan como objetivo reducir el monto, el servicio de la deuda externa e interna de dicho sector, o el riesgo a exposición cambiaria, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda.



Ya no hay obstáculos



El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que se ha estado conversando con las diferentes bancadas para que la modificación presupuestaria sea aprobada sin tropiezos.



Consideró que luego de esta readecuación, no hay ninguna situación que impida la aprobación del proyecto de ley.



Pacheco valoró que el Poder Ejecutivo tome en cuenta las opiniones de todos los partidos de oposición y de otros independientes.



“La reunión de ayer se suspendió porque se estaba trabajando en la reformulación de nuevo de la adenda que se iba a mandar al congreso y entonces trabajaremos con ella para que la comisión concluya su trabajo antes del martes”, dijo Pacheco.

Comisión de diputados se reunirá el lunes

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, informó que la comisión que conoce la modificación de la Ley 345-21, que aprueba el Presupuesto General Estado correspondiente al año 2022, se reunirá el próximo lunes para conocer en detalles la redistribución de los recursos establecidos en la adenda enviada por el Gobierno el miércoles en la noche.



Dijo que deben conocer todos los detalles antes de rendir un informe al pleno de ese hemiciclo. Ayer la comisión inició el conocimiento de la nueva modificación enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, la cual no toca los recursos asignados a la educación.