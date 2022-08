El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, se reunió con una delegación de Bancos de Inversión internacionales.



Esa delegación se encuentra en el país de visita por distintas instituciones públicas y privadas analizando la situación actual y perspectivas futuras de la economía dominicana.



Valdez Albizu ofreció a los ejecutivos de las compañías Bank of America, Metlife, Wellington, Finisterre, Allianz, Prudential, Baillie Gifford y HSBC, poseedoras de importantes fondos de inversión a nivel internacional, un completo repaso de la política macroeconómica, las medidas adoptadas para enfrentar la crisis y afianzar el crecimiento, así como de la situación actual de los principales sectores económicos dominicanos.



El gobernador comenzó su informe destacando que la economía dominicana ha mantenido un crecimiento por encima de su potencial, registrando una expansión de 5.6% en el periodo enero-junio, luego de crecer un 5.8% interanual durante el mes de junio.



Indicó que el dinamismo de la actividad económica en este año ha sido impulsado principalmente por los sectores hoteles, bares y restaurantes; salud, zonas francas, transporte, almacenamiento y comercio, entre otros.



Valdez Albizu señaló que “este desempeño favorable ha contribuido a una recuperación de los empleos con relación a la prepandemia; de hecho, la tasa de desocupación abierta ha disminuido de 8.0% en el primer trimestre de 2021 a 5.2% en el segundo trimestre de 2022”.



Adelantó que, conforme a los modelos económicos que aplica el BCRD, se espera un crecimiento económico para el cierre de 2022 en torno al 5.0% – 5.5%, una de las expansiones más altas de la región, cónsono con lo estimado por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).



En otro orden, el gobernador informó a los inversionistas que “el desempeño del turismo ha sido notable tras la llegada de 4.3 millones de pasajeros no residentes entre enero-julio de 2022, para un aumento del 74% con respecto al mismo periodo de 2021 y superior al 2019. Al respecto, les avanzó que “se esperan más de 7 millones de turistas al cierre de 2022”.



Para complementar las informaciones sobre el sector externo, les comunicó que las remesas ascendieron a US$ 5,669.7 millones en el periodo de enero-julio y que, “en la misma tendencia ascendente, las exportaciones totales presentaron un crecimiento de 16.5% durante el primer semestre de 2022”.



En cuanto al déficit de cuenta corriente, Valdez Albizu expresó que “se ubicaría entre 3% y 3.5% del producto interno bruto (PIB), siendo cubierto con holgura por la inversión extranjera directa (IED), que se proyecta en torno a los US$ 4,000 millones.



El gobernador precisó que “el dinamismo de las actividades generadoras de divisas ha contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio, observándose una apreciación acumulada de la moneda de 7.7% al 22 de agosto de 2022”.



El BCRD ha estado comprando divisas con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales y evitar una caída abrupta del tipo de cambio que pudiese afectar a los sectores generadores de divisas. “En lo que va de año, las reservas internacionales han aumentado más de US$ 1,000 millones”, expuso.

Los que estuvieron junto al gobernador del banco

Estuvieron Alexander Muller, Lucas Martin, José Hernández y Adam Sandelovsky, por el Bank of America; José del Rosal, por Metlife; Gabriel Tenorio, por Wellington; Andy Fee, por Finisterre; Alexander Robey, por Allianz; Mindaugas Lepeska, por Baillie Gifford; Martin Soler, por HSBC; Ning Sun, por AIG; y Fernando Castro, por Neuberger Berman. Y con el gobernador, la vicegobernadora Clarissa de la Rocha, el gerente Ervin Novas; subgerente de Políticas Monetaria, Joel Tejeda; subgerente de Cuentas Nacionales, Ramón González, el asesor económico de la Gobernación Julio Andújar; director de Programación Monetaria Joel González y la directora del departamento Internacional Brenda Villanueva.