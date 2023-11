Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 1.6 %, hasta los 81.02 dólares el barril, y cerró el mes de octubre con una reducción de valor acumulada del 10.8 %.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en diciembre bajaron 1.29 dólares con respecto al día anterior.



Según los analistas, el precio se está estabilizando tras los altibajos de la semana pasada, ligados a los temores a que la guerra en Gaza se extienda en una región que concentra las mayores reservas de crudo del mundo.



“Claramente aún hay mucha preocupación por los acontecimientos en Oriente Medio así que los precios del crudo seguirán muy sensibles a su evolución”, indicó en una nota el analista Ed Moya, de la firma Oanda.



Este martes, además, influyeron datos de la eurozona que hacen prever que el Banco Central Europeo no subirá más sus tipos de interés.



La inflación de la eurozona cayó en octubre hasta el 2.9 %, el nivel más bajo desde julio de 2021, desde un 4.3 % en septiembre, y el producto interior bruto (PIB) se contrajo un 0.1 % en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior.



Mañana, la Reserva Federal estadounidense inicia una reunión de dos días en la que no se esperan sorpresas, y todo indica que el miércoles mantendrá los tipos de interés rectores sin tocar en esta ocasión.



Mientras, en China, la actividad en la industria manufacturera se contrajo de nuevo en octubre tras haber experimentado en septiembre su primer repunte en medio año, según datos oficiales divulgados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.



Por otra parte, los contratos de futuro de gas natural para diciembre se dispararon 0.22 dólares, hasta 3.56 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron menos de 0.01 dólares, hasta 2.22.