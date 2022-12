Con un valor agregado de RD$198.49 en noviembre, el costo de la canasta familiar básica se encareció en RD$2,725.44 en los primeros once meses del año.



Al cierre de noviembre último, el costo de la canasta básica nacional se colocó en RD$42,799.60, lo que refleja un incremento relativo de 6.80 por ciento respecto al nivel de cierre de diciembre del 2021, que fue de RD$40,074.16.



En relación con octubre, aumentó RD$198.49, equivalente a un incremento de 4.65 por ciento mensual.

En comparación con el comportamiento de las cinco canastas básicas clasificadas por quintiles o grupos familiares ubicados según el nivel de ingreso, la nacional, que es un promedio de las cinco segmentadas, se mantuvo dentro de la tendencia general de los precios de ir cediendo impacto inflacionario.



La estructura general de precios, de un mayor impacto inflacionario relativo en los grupos familiares de menor poder adquisitivo, se mantuvo al cierre de los primeros 11 meses del 2022.



En el primer quintil, que es el que agrupa a las familias de menores ingresos, el aumento del costo de la canasta de bienes y servicios básicos fue de RD$1,767.64, para un incremento relativo en los primeros 11 meses de 7.46 por ciento. Al cierre de noviembre el costo de la canasta de las familias más pobres se ubicó en RD$25,458. Con relación a octubre, el aumento fue de RD$151.44, equivalente a un alza de 5.98 por ciento.



Los que tienen más recursos



Para las familias de mayor poder adquisitivo, que son las ubicadas en el quinto quintil, el aumento de la canasta básica en el período de 11 meses fue de RD$40,044.13, equivalente a 6.10 por ciento. Al concluir noviembre, el costo de los bienes y servicios esenciales para ese segmento poblacional era de RD$70,296.16. Con respecto a octubre, se encareció en RD$287.64, con un nivel inflacionario mensual de 4.10 por ciento, el más bajo de todos los grupos familiares y de la canasta nacional, la media de las cinco segmentadas.



Mientras la inflación a cumulada de los primeros 11 meses fue de 7.46 por ciento para el primer quintil, la del quintil número 5 fue de 6.10 por ciento. La diferencia se explica por la composición de las canastas y el impacto inflacionario en los bienes y servicios que las componen. El grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas es el de mayor peso en el Índice General de Precios y ha sido el que mayor presión alcista ha experimentado. Las familias del primer quintil dedican una proporción mayor de sus ingresos a la adquisición de alimentos. Las de mayor poder de compra tienen una demanda más diversificada. Dedican parte de sus ingresos a ocio, diversión y otras actividades que los hogares más pobres no realizan, por no contar con los recursos necesarios para esas compras.



El peso inflacionario, sin embargo, fue cediendo o con menor peso en la medida que los hogares o grupos familiares se ubicaban en los niveles de ingresos mayores.



Al concluir noviembre, el peso inflacionario del quintil 1 fue de 7.46 por ciento, el del 2 se ubicó en 7,44 por ciento, el del 3 en 7.18 por ciento, el del 4 en 6.73 por ciento y el del 5 en 6.10 por ciento. El alza de la canasta nacional fue de 6.80 por ciento.



En valores absolutos, la canasta del quintil 2 aumentó en RD$2,302.26 en los últimos 11 meses y RD$161.1 en noviembre, para cerrar en RD$33,215.32, mientras que la del quintil 3 se encareció en RD$2,635.13 y RD$187.67 en 11 y un mes, respectivamente.

Alza canasta del quintil 4 fue de RD$2,878.60

En cambio, la canasta del quintil 4, la de las familias clase media alta, se encareció en los primeros 11 meses del año en RD$2,878,06 y RD$211.77 en noviembre, mes para cuando escaló su costo a RD$45,595.36. El aumento relativo hasta noviembre fue de 6.73 por ciento y el del onceavo mes un 4.66 por ciento. El informe del Banco Central sobre la inflación de noviembre indica que el análisis del comportamiento del IPC general arroja que el grupo que más contribuyó a la inflación en noviembre de 2022 fue Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que aumentó 0.92 %, y explica aproximadamente la mitad de la inflación general del mes. En menor medida incidieron los grupos Bienes y Servicios Diversos (0.69 %), Transporte (0.33 %), Restaurantes y Hoteles (0.51 %) y Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1.51 %).