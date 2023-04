Email it

En la estructura promedio del producto interno bruto la primera aportó 41.2 % entre 2015-2019; Cibao norte 14.9 %

Medir de forma individual el aporte total de cada provincia de República Dominicana al producto interno bruto (PIB) no es tarea fácil, especialmente porque el alto nivel de informalidad existente en gran parte de ellas dificulta que eso se haga y se logre certeza en las conclusiones.



Lo que sí se ha hecho, por ejemplo es ver el tema de una manera más global por regiones, y un poco más segmentado o individualizado se han hecho mediciones de aspectos como el de la capacidad exportadora de determinadas provincias, en función de lo que en éstas se produce o se cultiva. Hay poca literatura o estudios que dentro de las provincias arrojen luz sobre su contribución directa al PIB.



Y en el caso de algunas de esas provincias, a menudo se resalta que si bien cuentan con empresas en sus territorios, la contribución de esas empresas (vistos los tributos, por ejemplo) se le cuenta o atribuye a otros lados, como es el caso de una parte importante de los bancos, cuyas sedes están en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Si se mira el tema en amplitud, por regiones, en la estructura promedio del PIB en el período 2015-2019, el aporte de la región Ozama (conformada por Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo) fue de 41.2%.



La región Cibao-Norte (conformada por Dajabón, Espaillat, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde) aporta 14.9 %, y la región Valdesia (que integran San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa) aporta 8.8%.



La Cibao Sur aporta 7.9 %, Yuma 7 %, Cibao Nordeste 5.5 %, Higuamo 4.7 % y el Cibao Noroeste aporta 3.3 % al PIB.



Mientras, el aporte de la región Enriquillo -según el estudio que se titula “Aproximando el PIB Regional en República Dominicana, del Ministerio de Economía”- es de 2.2 %, y el de la denominada extra región es de 1.0%.



La Región Higuamo comprende a San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata; la región Enriquillo a Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco y la Cibao Sur la integran La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.



La región Cibao Nordeste la conforman Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná y la región Yuna contiene a El Seibo, La Altagracia y La Romana



Envíos a otras naciones



En el segmento de las exportaciones, que es de las partes donde se ha ido estudiando las fortalezas provincianas, la de Santo Domingo es la que lidera, con un monto acumulado en los últimos años (visto el tema entre 2017 y 2021) de US$10,265.6 millones, un valor promedio anual de US$2,053.1 millones, una participación de 21 % y un crecimiento promedio de 9.5 %.



Esto, según un estudio del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (Prodominicana), titulado “Perfiles Productivos Provinciales para la Promoción de las Exportaciones y la Atracción de Inversión para el Desarrollo”. En segundo lugar, se encuentra San Cristóbal con una participación de 19.1 % y crecimiento promedio del 2017-2021 de 10.7 %, seguido por Sánchez Ramírez con participación de 14.3 %, Santiago 12 % y Distrito Nacional con 7.6 %.



Estas cuatro provincias y el Distrito Nacional representan el 74.3 % del total exportado en el 2021.

Diecisiete sectores o capítulos representan el 84.9 % de las exportaciones totales, sin embargo, el 58.1 % es representado por cinco sectores, lo cual lleva a reflexionar sobre la necesidad de diversificación de productos.



En cuanto al régimen de zonas francas, las exportaciones han sido lideradas por las provincias San Cristóbal con 29 %, Santo Domingo 26.8 % y Santiago con 17.8 %, seguida por San Pedro de Macorís y La Romana con 9.2 % y 8.5 %, respectivamente, según Prodominicana.



En cuanto al régimen nacional, las exportaciones de la provincia Sánchez Ramírez representan el 39.5 % del total de ese régimen, influenciado por las exportaciones de oro de Barrick Pueblo Viejo. En segunda posición se ubica el Distrito Nacional con 15.2 % y Santo Domingo con 12.8 %. Esas dos provincias y el Distrito representan el 67.5 % de las exportaciones del régimen nacional.



Tanto en las exportaciones de admisión temporal como de reexportación, se destaca el Distrito Nacional punto exportador, con una participación de 38.3 % en el régimen temporal y de un 55.0 % en reexportación.



Con la investigación Perfiles Productivos Provinciales para la Promoción de las Exportaciones y la Atracción de Inversión para el Desarrollo se ha procurado que haya una base para construir políticas y acciones que expongan el potencial productivo de cada provincia para generar desarrollo humano, bienestar e inclusión, partiendo de la visión gubernamental de estar presentes de manera proactiva frente a las necesidades de desarrollo de esas demarcaciones.



Para la realización del estudio, hubo una sumatoria de esfuerzos con la Federación de Cámaras de Comercio.



Y se aprovecharon documentaciones como la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Estrategia de Competitividad, las estadísticas de organismos oficiales que avalan el comportamiento de las exportaciones y las inversiones, para poner en manos de las empresas y los exportadores, del Gobierno, de los poderes públicos y de la academia, un instrumento que muestre la dinámica productiva y comercial de las regiones del país, para colocar sus productos en mercados internacionales y los sectores y territorios que pudieran aprovechar para atraer y expandir la inversión extranjera.



Población, importancia



En cuanto a la riqueza de una región, esta se mide en forma relativa al tamaño de su población. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo indican que para el 2019, las regiones de Cibao Sur y Yuma eran las más ricas, en términos per cápita. La región Ozama estuvo ubicada de 2015 a 2017, en promedio, por encima de las regiones Cibao Sur y Yuma. Por otro lado, las regiones Enriquillo, El Valle y Cibao Noroeste se caracterizan por presentar los menores niveles de PIB per cápita en la nación.

República Dominicana cuenta con un sistema de puertos para exportar los productos.

Aportes de industrias, de construcción y comercio

La estructura productiva de la economía dominicana entre 2015 y 2019 es caracterizada por el aporte significativo de los sectores de industrias manufactureras (14.2 %), construcción (10.7 %) y comercio (10.4%).



En la industria manufacturera, las regiones que contribuyen significativamente al sector son Ozama (52.8 %), Valdesia (19.4 %) y el Cibao Norte (16.4 %). En el año 2020, se puso en marcha el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones para impulsar el sector exportador. El estudio cita el tercer eje estratégico de la Estrategia Nacional 2030, que plantea una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada y plural.