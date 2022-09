Punta Cana. República Dominicana adolece de investigación suficiente en materia agropecuaria, lo que representa una seria limitante para la toma de decisiones y el establecimiento de políticas públicas.



A esa conclusión llegaron ayer diversos profesionales y funcionarios que expusieron en el XXIII Encuentro Nacional de Líderes Agropecuario, celebrado por la Junta Agroempresarial Dominicana con el tema “Retomamos el Futuro: Innovación y Producción Sostenible para la Seguridad Alimentaria”.



Tres de esos funcionarios fueron la directora del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf), Ana María Barceló; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, y el director del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf), Eladio Arnaud.



Todos tienen claro que eso debe revertirse y aseguraron que desde el gobierno se trabaja para ello.

“Hay que innovar y caminar hacia el relevo generacional. Hay que hacer llegar los conocimientos de las nuevas innovaciones a los productores”, dijo Arnaud.



Desde su punto de vista, hay que buscar nuevos materiales y respuesta frente a fenómenos como la sequía. Destacó lo interesante que resulta crear condiciones para que la gente se anime a vivir en el campo.



Mientras, Isa Contreras, además de criticar que el país no cuenta con datos suficientes de la agropecuaria nacional, dejó claro que la agricultura no puede estar sujeta a asunto políticos.



Advirtió que si no se cuenta con datos es porque no le está prestando atención a la agropecuaria.

Sin datos no hay políticas buenas, no hay manera de hacer programas robustos si no tenemos buenos datos”, indicó Isa Contreras.



Y resaltó la importancia de traer el desarrollo rural al escenario público para colocar a la gente en el centro con la transformación agropecuaria como medio.



Entre las políticas innovadoras, el ministro de Economía detalló la transformación tecnológica, acceso al agua, a créditos y a mercados, asociatividad y colaboración y el tema de la tierra para generar cultivos de alto valor.



Apuntó que la misión se trata de innovar para transformar el agro y la ruralidad, por lo que señaló que superar el agrarismo conlleva adoptar una perspectiva de desarrollo rural para poner en el centro a la gente y al ejercicio de sus derechos, la construcción de capacidades humanas, y concebir la transformación de la agricultura como un medio.



“Tenemos que superar el agrarismo en las políticas públicas, el agrarismo es concentrarse en la agropecuaria y en la producción que es un elemento sumamente importante, pero hay que ampliar el panorama, movernos del agrarismo a una perspectiva de desarrollo rural. Eso significa poner en el centro a la gente y al ejercicio de los derechos”, apuntó Pável Isa Contreras.



También, entiende que hay que poner en el centro la construcción de las capacidades humanas. “La agricultura es la gente que coordina, maneja y que recia las explotaciones agropecuarias”.



Enfatizó que hay que prestarle atención a la pequeña agricultura si se quiero lograr la transformación del sector agropecuario dominicano. Aseguró que esto se puede lograr enfrentando los factores que la constriñen para que puedan dar el salto tecnológico y ser más rentables y productivos.

Habla el ministro Santos

De su lado, en una conferencia distinta, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, aseguró aquí que ante el desafío que impone la cuarta revolución industrial y la tecnología, el gobierno no se ha quedado de brazos cruzados.Dijo que para fomentar el desarrollo digital y la innovación, esta gestión, encabezada por el presidente, Luis Abinader, ha puesto a disposición del país los instrumentos de planificación que guiarán la construcción de una nación que aproveche las bondades de las tecnologías digitales.



Todos hablaron de los temas en el XXIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario. Su ponencia se intituló como“Retomamos el Futuro:Innovación y Producción Sostenible para la Seguridad Alimentaria”.



Al auditorio que acudió a escucharlo Santos le dijo que eso conducirá además a la adopción de una cultura innovadora que impulse el desarrollo de competencias en las personas, la inversión y que establezca una gobernanza efectiva, impactando los sectores sociales y económicos. “El primero de estos instrumentos es la Agenda Digital 2030, creada gracias a los esfuerzos del Gabinete de Transformación Digital”, expuso. Dijo que eso se hizo sobre la base del consenso con todos los actores del sector público, privado, sociedad civil y academia, quienes se pusieron de acuerdo para establecer los objetivos, líneas de acción, metas e indicadores relacionados a la transformación digital.