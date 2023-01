Email it

República Dominicana acude a la cita acompañada de cifras positivas que le sirven de carta de presentación



Madrid, España



La Feria Internacional de Turismo (Fitur) está de regreso. En la versión 43, del año 2023, apostará todo a consolidar la gran recuperación de la actividad turística en la esfera internacional.



Y no es la primera vez que lo hace: Los organizadores se atrevieron (todo salió bien) a montar y a realizar la actividad cuando se daba por hecho que el covid-19 acabaría arrastrando el mundo a una pandemia -en enero de 2020- cuando se movía por China, Italia y la propia España.



En 2021 había el dilema de si dejar pasar el año sin la acostumbrada Fitur –cuando ninguna otra feria se realizaría en el mundo por una crisis sanitaria que no cedía- o si dar el paso adelante. Ese año se rompió la tradición de hacerla en enero y se movió a mediados de mayo.



Para entonces, Fitur, realizada con rigurosos protocolos y control de aforo, cerró la jornada total con 62,000 visitantes, 42,000 de ellos profesionales y 20,000 visitantes de público en general. Fueron números azules en un contexto en el que el miedo y los internos por el virus estaban muy presentes a nivel global.

Participaron 5,000 empresas de 55 países. Se reportó una audiencia digital de 41,000 profesionales, ya que ese año la feria se celebró en un formato híbrido, por primera vez en su historia.



Fitur marca en enero el camino como el evento de despegue del calendario internacional de turismo. Será del 18 al 22; es organizada por el Recinto Ferial de Madrid (Ifema Madrid) y ahora tiene a Guatemala como País Socio. En la versión anterior su socio fue República Dominicana, una nación con excelente posicionamiento en el turismo latinoamericano y caribeño.



Representantes de las distintas empresas del sector turístico y de alto soporte para éste, entre ellos el Banco Popular Dominicano y el Banco de Reservas, así como el presidente de la República, Luis Abinader y algunos legisladores que asistieron a Fitur, reafirmaron la importancia de acudir a la cita para mostrar el liderazgo del país, después de haber conseguido cerrar 2021 con cifras históricas de visitantes a suelo quisqueyano.



La presencia de República Dominicana en Fitur como País Socio, llegó en un momento de esplendor de la nación en cifras turísticas. Fue para entonces la de América Central y el Caribe que mejor se había recuperado en materia de turismo.



Y había sido reconocido como el que mejor había gestionado la pandemia de la región, con la tasa de vacunación de Centroamérica-Caribe más alta y el único país de Centroamérica-caribe que estuvo y sigue batiendo récords de entrada de turismo.



En efecto, en 2022 visitaron República Dominicana 7,165,387 turistas por vía aérea y 1,311,129 cruceristas, cifras que son récord, según los datos del Ministerio de Turismo y del Banco Central de República Dominicana.



El crecimiento es un 10 % respecto al 2019 en materia de llegada de turistas por vía aérea y del 20 % cuando se mira esa llegada de visitantes a través de cruceros respecto a ese año. Es un calculo que hizo el ministro David Collado, en un encuentro con la prensa el jueves 12 de este mes, acompañado en la presentación estadística por la viceministra Jaqueline Mora.



Ese encuentro lo encabezó el presidente Luis Abinader. En general, República Dominicana llegó a un total sin precedentes de 8.47 millones de visitantes en 2022. “Esto, gracias al trabajo de promoción con inteligencia y transparencia que estamos haciendo en esta administración”, aseguró David Collado.

En diciembre el aeropuerto que contó con la mayor llegada de turistas en suelo dominicano fue el de Punta Cana, con alrededor de 425 mil, seguido de Las Américas con unos 206 mil turistas. El país número uno en emisión de turistas para República Dominicana fue Estados Unidos, seguido de Canadá, Colombia, Argentina y Alemania.



En lo que respecta a la Fitur 2023, los datos que manejan las autoridades que organizan el evento en la capital española, apuntan a que se alcanzará un importante crecimiento.



Una dinámica que dará buena cantidad de euros



Los pronósticos sobre la feria de Madrid indican que igualará las cifras de superficie de ocupación prepandemia de su año récord (2020).



Han informado sobre 8,500 participantes, 131 países, 755 expositores titulares y 66,900 metros cuadrados de exposición, como elementos que definen esta edición. Una edición de Fitur que –si la aritmética no falla- dará a Madrid ingresos por €400 millones.



El parámetro de mayor repercusión es la participación directa, con aumentos del 32 % respecto a la edición anterior, y del 50 % en lo referente a la participación internacional. Son cifras ofrecidas previo al inicio de Fitur.



La estimación de asistentes se sitúa en el orden de los 120,000 profesionales y entre 80 y 90 mil visitantes de público general en el fin de semana.